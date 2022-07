L'admissibilité à la quatrième dose n'est ouverte qu'aux personnes de 50 ans ou plus, quatre mois après avoir reçu leur troisième dose.

Certains résidents se disent préoccupés et souhaitent que la province prenne des mesures pour faciliter l'accès à cette dose de rappel.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan a déclaré cette semaine que la planification est en cours pour la livraison de la dose de rappel de COVID-19 à l'automne .

Le plan intégrera les recommandations publiées par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) en juillet, a déclaré la province.

Des Saskatchewanais préoccupés

Des travailleurs de la santé, des éducateurs et des parents souhaitent recevoir une deuxième dose de rappel le plus vite possible.

Ceux-ci mettent en avant leur désir de protéger leurs enfants, qui ne peuvent pas se faire vacciner, alors que le sous-variant BA.5 a déjà commencé à faire des vagues dans d'autres provinces.

Cela fait plus de six mois que j'ai reçu mon premier rappel ou ma troisième dose. Je ne comprends pas pourquoi le public est privé d'information concernant l'admissibilité , déplore la résidente de Saskatoon, Lauryn Kronick, 37 ans.

Mme Kronick indique qu'elle prend les précautions nécessaires lorsqu'elle se trouve en grand groupe, mais aussi pour les personnes immunodéprimées de la communauté.

La Saskatchewanaise de 27 ans, Gabrielle Bird, souhaite également recevoir la quatrième dose de vaccin pour se protéger et protéger ses proches. Elle déplore le fait qu’elle ne peut pas rendre visite à sa grand-mère malade.

Le fait qu'elle soit hospitalisée pour une maladie respiratoire m'a fait me demander si je ne perdais pas ma seule chance de me racheter, de trouver la paix , avance Mme Bird.

Vaccination et mesures de santé publique

Professeur de santé communautaire et d'épidémiologie à l'Université de la Saskatchewan, le Dr Nazeem Muhajarine affirme que les experts sont confrontés à un défi lorsqu'ils tentent d'évaluer si la province devrait élargir l'admissibilité aux rappels.

Selon M. Muhajarine, la vaccination reste l'un des meilleurs outils pour éviter de tomber gravement malade.

« La vaccination est notre principal atout et les autres cartes que nous devons jouer sont les mesures de santé publique. » — Une citation de Dr Nazeem Muhajarine, professeur à l'Université de la Saskatchewan

Un point de vue que partage le Dr Christopher Labos, épidémiologiste et cardiologue à Montréal. Il a déclaré qu'à mesure que le nombre de cas augmente, l'argument en faveur de l'élargissement de l'admissibilité à la quatrième dose devient plus fort.

J'étais un peu ambivalent il y a quelques semaines, mais maintenant que nous constatons que les chiffres vont dans la mauvaise direction, surtout pour les personnes à haut risque, je pense qu'il est probablement nécessaire de recevoir une quatrième dose à ce stade.

Dr Nazeem Muhajarine a précisé toutefois que les mesures de santé ne signifient pas l'introduction de restrictions sévères, mais plutôt l'utilisation continue d'outils comme le port de masques à l'intérieur et la distanciation physique.

Avec les informations d`Alexander Quon