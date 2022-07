Une journée dans le camp de la rivière Elbow

Avec le défilé et le rodéo, le camp de la rivière Elbow, anciennement connu sous le nom de « village indien », est l’une des plus anciennes institutions du Stampede de Calgary.

L'espace est dédié aux traditions et aux cultures des Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Stoney Nakoda et Tsuut'ina du Traité 7.

Une des choses que j’aime bien mentionner aux gens, c'est que c’est l’une des trois parties du Stampede qui existent depuis le tout début. Il y a le défilé, le rodéo et le camp de la rivière Elbow des Premières Nations , souligne Vanessa Stiffarm, bénévole et ancienne princesse des Premières Nations du Stampede en 2016.

Cette année, plus de 26 familles sont installées dans différents tipis, un peu partout aux abords de la rivière Elbow. Tous les ans, depuis 1912, l’attraction offre plusieurs activités culturelles étendues sur une période de 10 jours soit tout au long de l’événement.

« C’est un endroit unique à visiter sur le site du Stampede. » — Une citation de Carla Nickel, visiteuse du camp de la rivière Elbow

Cet été, les tipis ont été installés sur le site une semaine avant le début du Stampede. Il y a de jeunes hommes qui viennent nous aider à monter nos tipis. Parfois, si tu fais une erreur, tu dois le mettre complètement au sol et tout recommencer , dit Annie Wesley, participante depuis plus de 70 ans.

Il faut environ 1 h 30 pour monter chaque tipi, dans lesquels vivent les familles tout au long de l’événement.

Vingt-six tipis composent cette année le camp de la rivière Elbow au Stampede de Calgary 2022. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Chaque matin dès 11 h, le camp de la rivière Elbow ouvre ses portes aux centaines de visiteurs qui attendent impatiemment de découvrir cet espace dédié aux Premières Nations.

Tout le monde peut venir visiter le camp ici. C’est l’une des choses que j’aime le plus de l’événement. C’est un petit peu plus calme que le reste du site du Stampede et c’est un petit peu plus frais à cause du gazon , note Vanessa Stiffarm.

À 11 h 30, une nouvelle journée commence avec le traditionnel lever et chant du drapeau. Tous les drapeaux des nations du Traité 7 sont levés et abaissés, chaque jour, au son des tambours. Les participants sont invités à se lever, par preuve de respect.

Des activités pour tout le monde

Tout au long de la journée, plusieurs bénévoles portant des dossards rouges permettent aux festivaliers d’en apprendre davantage sur leur culture, mais aussi sur leur langue à travers de multiples démonstrations.

Il y a entre autres le rassemblement du pow-wow, la coupe de viandes et la cuisson du pain bannique, propre aux peuples autochtones d'Amérique du Nord.

C’est vraiment doux, savoureux et moelleux. J’ai mis de la confiture de framboise dessus alors c’est un peu sucré aussi. J’aime vraiment ça , s'exclame Madelaine Nickel, une visiteuse du camp de la rivière Elbow qui goûte à son tout premier pain bannique.

Comme chaque année, il y a aussi le traditionnel et populaire marché des artisans. Des mocassins aux bijoux confectionnés à la main jusqu’aux vêtements traditionnels : il y en a pour tous les goûts sous la dizaine de tentes installées pour l’événement.

Bedford Pard et sa femme exposent leurs créations chaque année dans le marché du camp de la rivière Elbow, depuis 36 ans. Photo : Radio-Canada / India Lafond

C’est une tradition pour moi. Ma femme et moi sommes dans l’artisanat depuis 1986 et on vient ici tous les ans, excepté les deux dernières années en raison de la pandémie , raconte Bedford Pard.

Le camp de la rivière Elbow est ouvert tous les jours à partir de 11 h pendant toute la durée du Stampede. Avec l’entrée sur le site de l’événement, l’accès au camp des Premières Nations est gratuit.