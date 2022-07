Enquête Fusillade N.-É.: détails sur les abus subi par la conjointe du tireur

Il courait après moi et je criais à tue-tête, puis il m'a attrapé et puis j'avais du sang partout sur moi et il m'a ramené à la voiture , se souvient Lisa Banfield.

Une scène semblable s'est reproduite des années plus tard, en avril 2020 la nuit où son conjoint de fait, Gabriel Wortman, a commencé une fusillade à Portapique, qui allait faire 22 morts en Nouvelle-Écosse.

La violence, les abus émotionnels et l'attitude contrôlante du tireur à l’endroit de sa conjointe durant leur relation de 19 ans sont décrits dans un nouveau document publié par la Commission des pertes massives.

Lisa Banfield, qui doit témoigner aux audiences publiques pour la première fois vendredi, a accordé quatre entretiens à la police après le massacre et cinq entretiens avec la commission d’enquête au cours des derniers mois.

Les documents montrent que Lisa Banfield a rencontré le tireur en mai 2001 et que trois mois plus tard, elle emménageait chez lui.

Au départ, elle le décrit comme doux et attentionné . C'était avant la première fois qu'elle a été agressée physiquement, après une fête dans un chalet à Sutherland Lake, près de Portapique.

Lisa Banfield est partie plus tôt que prévu en ramenant la voiture de son copain et il a perdu la tête.

Alors qu'elle partait, il a sauté dans la voiture et a commencé à la frapper à la tête. Lisa Banfield raconte qu'elle pleurait si fort qu'elle ne pouvait pas voir, alors elle s'est arrêtée et s'est enfuie dans les bois.

Le tireur l’a rattrapée et ramenée à la voiture, mais elle s'est de nouveau enfuie lorsqu'un groupe de personnes de la fête est arrivé.

Lisa Banfield dit que c'est la seule fois où la police a été impliquée et elle dit que ça n’a rien donné.

Le tireur a incendié plusieurs maison, y compris son chalet à Portapique, en commettant une tuerie en avril 2020. Photo : CBC/Steve Lawrence

Lorsqu’elle est revenue au chalet Portapique cette nuit-là, le tireur avait retiré les pneus de sa voiture. Il voulait qu’elle rentre, mais elle est plutôt allée chez un voisin et a demandé à sa nièce de venir la chercher.

Sa nièce, Stephanie Goulding, se souvient que Lisa Banfield était ensanglantée et éraflée, avec des vêtements déchirés. Elle voulait s'arrêter au poste de police de Truro pour rapporter l'agression, mais Lisa Banfield l'a suppliée de ne pas le faire.

Elle est allée chez sa sœur Maureen Banfield qui elle a pris des photos de ses blessures.

Gabriel Wortman a vite commencé à lui rendre visite et à s'excuser, en disant qu'il avait bu et qu'il ne lui ferait plus jamais de mal et ils se sont remis ensemble.

Deux des sœurs de Lisa Banfield racontent que ce genre de scénario s’est répété plusieurs fois.

Sa sœur, Janice Banfield, a qualifié le tireur de sociopathe et elle était persuadée qu'un jour elle enterrait sa soeur .

Lisa Banfield raconte comment elle se sentait prise au piège, car le tireur menaçait fréquemment de la tuer, elle ou sa famille, si jamais elle le quittait.

Attaques fréquentes

Lisa Banfield a d'abord dit à la police que des années s’étaient écoulées entre les attaques, mais après réflexion, elle a admis qu’elles étaient plus fréquentes.

Elle a dit à la Commission que ça faisait partie de son mécanisme de défense d’oublier.

Mais à un moment donné, Lisa Banfield raconte que ça allait si mal qu'elle a vu un psychologue à Bedford qui lui a dit qu'elle était dans une relation abusive.

Le professionnel a encouragé Lisa Banfield à partir, mais le tireur l'a su et les visites ont cessé.

Amour inconditionnel

Lisa Banfield a toujours pardonné le comportement du tireur parce qu’elle avait pitié de lui. Elle voulait lui montrer qu'il était aimé malgré les abus dont il avait souffert aux mains de son père.

« Je pensais que je pourrais l'aider si je l'aimais inconditionnellement. » — Une citation de Lisa Banfield, conjointe du tireur

Les relations sexuelles entre eux n'impliquaient ni intimité ni tendresse, écrit Lisa Banfield en ajoutant que le tireur était accro à la pornographie .

Malgré ses nombreuses liaisons, y compris avec des voisins de Portapique ou ses propres patients, elle lui a toujours pardonné.

J'en ai tellement honte , écrit-elle.

Un homme contrôlant

Lisa Banfield raconte qu'au cours des deux premières années de leur relation, le tireur a réussi à la convaincre de quitter son emploi à RBC pour venir travailler pour lui.

Un véhicule de la police d'Halifax devant la clinique de denturologie Atlantic, près du centre-ville de Dartmouth, le 19 avril 2020. Photo : CBC / Eric Woolliscroft

Je me rends compte maintenant qu'il voulait juste contrôler toute ma vie , écrit-elle à la Commission.

Il l'a aussi convaincu de vendre sa voiture pour finalement lui en acheter une à son nom à lui.

« Gabriel était jaloux, autoritaire, possessif, extrêmement dégradant et tout devait être fait à sa manière. » — Une citation de Lisa Banfield, conjointe du tireur

Elle n'avait aucun revenu ou investissement à elle.

La clinique n'avait pas de système de paie. Le tireur lui écrivait des chèques ou lui donnait de l'argent en déduisant parfois un pourcentage pour la retraite , dit-elle.

Il voulait que je sache que sans lui, je n'avais rien.

En plus de son poste à la clinique, Lisa Banfield préparait tous les repas et s'occupait du nettoyage et de l'organisation de la maison.

Lisa Banfield en cour provinciale à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le 9 mars 2022. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Quand elle n'obéissait pas, il pouvait la punir , en confisquant ses clés de voiture, son téléphone ou son salaire.

Le tireur ne voulait pas non plus qu’elle socialise avec sa famille ou même les voisins.

La violence et le contrôle du tireur ont duré jusqu'au 18 avril 2020, lorsqu'il a attaqué Lisa Banfield la nuit de leur 19e anniversaire.

Il l'a jetée dans sa réplique de voiture de police, mais elle raconte qu'elle a pu s'échapper par une ouverture dans la cloison de la voiture et se cacher dans les bois pour la nuit.