Spotify met la main sur le jeu-questionnaire Heardle, le Wordle musical

C’est le premier jeu dont le géant suédois fait l’acquisition. Heardle est apparu dans le sillage du succès massif connu par Wordle, dont il est visiblement inspiré. Ce dernier jeu a été racheté par le New York Times en janvier dernier, quelques mois à peine après sa mise en ligne.

Le montant de la transaction pour l’acquisition de Heardle n’a pas été dévoilé. Le jeu demeurera entièrement gratuit, selon ce qu’a indiqué Spotify dans un billet de blogue.

Le fonctionnement du jeu est simple. Les joueurs et joueuses peuvent d’abord écouter une seule seconde du début de la chanson à nommer. Si cette seconde n’est pas suffisante, on peut l’allonger à cinq reprises, jusqu’à atteindre 16 secondes.

Le but : reconnaître la chanson en écoutant le moins de notes possible. On peut ensuite partager son résultat sur les réseaux sociaux. Si on n’arrive pas à nommer la pièce, on peut malgré tout en écouter un extrait de 30 secondes.

Spotify indique que cela permettra aux artistes de faire croître leur public. Nous sommes toujours à la recherche de manières innovantes et amusantes d’améliorer la découvrabilité de la musique et d’aider les artistes à élargir leur base de fans , a affirmé Jeremy Erlich, directeur mondial musique à Spotify. Heardle s’est montré être un moyen vraiment amusant d’exposer des millions de personnes à des chansons connues et adorées, et aussi à de nouvelles chansons.

Alors que Heardle pigeait auparavant ses extraits musicaux sur la plateforme SoundCloud, c’est dorénavant Spotify qui offrira ce service.