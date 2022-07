Une receveuse à sa place parmi les gars, chez les Alouettes

L’athlète de 18 ans, qui est membre d’Équipe Québec Senior chez les femmes, s’est jointe à la formation de l’entraîneur-chef Josué Peley au début de l’été pour perfectionner son jeu.

Si la stratégie reste essentiellement la même qu’au baseball féminin, la vitesse d’exécution chez les hommes est plus rapide, ce qu’affectionne particulièrement Rosalie.

Je pense que c'est ça que j'aime le plus. Tout est plus rapide et je pense que ça améliore les réflexes , confie la jeune femme en entrevue à l’émission Première Heure.

Jeu plus rapide

Depuis son arrivée avec les Alouettes, la receveuse a principalement pour fonction d’aider les lanceurs appelés en relève à se réchauffer durant les parties.

Habituée à recevoir des lancers oscillant entre 70 mph (112 km/h) et 75 mph (120 km/h), Rosalie capte ces jours-ci des balles frôlant les 90 mph (144 km/h).

Rosalie peut compter sur l’aide de son préparateur physique, Guillaume Leduc. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Son rôle de soutien ne l’a toutefois pas empêché de voir de l’action pour la première fois le 26 juin lors d’une partie contre le Rocket de Coaticook.

Alors que les Alouettes menaient par la marque de 10 à 2 en fin de match, Josué Peley, lui-même un ancien receveur, a invité Rosalie a disputé la dernière manche derrière le marbre.

J'avais un petit stress, mais un bon stress. Un stress [du genre] j'ai hâte d'embarquer, je sais que je vais faire une belle job, puis, comme de fait, ça a bien été. On a fait les trois retraits puis il n'y a eu aucun problème , raconte la baseballeuse.

Prête à rejouer

Elle n’attend plus que le signal de son entraîneur pour sauter à nouveau sur le terrain lors d’un match.

Pour vrai, je suis déjà contente d'avoir joué une manche. Puis s'il peut m'en donner plus, mon coach, bien, ça va me faire plaisir.

En attendant, Rosalie Dufresne profite de chaque instant passé dans l’enclos des releveurs. Celle qui étudie en techniques ambulancières au cégep se prépare également à participer au championnat national féminin dans l’uniforme d’Équipe Québec.

Avec des informations de Mireille Roberge