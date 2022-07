Le recteur de l’UBC nommé à la tête de l’Université du Michigan

Le recteur et vice-chancelier de l’Université de la Colombie-Britannique, Santa J. Ono, quitte ses fonctions. Le Conseil des régents de l’Université du Michigan a confirmé que cet administrateur reconnu sera à la tête de son établissement.

Le quotidien Detroit Free Press avait d'abord relayé la nouvelle, quelques heures avant le vote du Conseil des régents. Celui-ci a eu lieu peu après 10 h, heure du Pacifique, mercredi.

Santa J. Ono avait été nommé recteur de l'Université de la Colombie-Britannique en 2016 pour une durée de cinq ans. Son contrat avait été renouvelé en 2020. L' UBC n'a pas encore fait de commentaires à ce sujet.

L’ UBC est l’une des universités les plus reconnues en Amérique du Nord. Elle accueille chaque année 71 000 étudiants et emploie 15 900 personnes, soit le troisième plus important employeur de la Colombie-Britannique.

Plus de détails à venir.