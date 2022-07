Des femmes autochtones victimes de violence conjugale demandent de meilleurs services

Le sondage, réalisé auprès de 95 femmes autochtones de la province victimes de violence conjugale, dresse un portrait alarmant de l’impact de la pandémie pour les femmes autochtones victimes de violence conjugale.

En présentant le rapport, The Road to Safety: Indigenous Survivors in BC Speak Out against Intimate Partner Violence during the COVID-19 Pandemic  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), la directrice générale de l’Association des centres d'amitié autochtones de la Colombie-Britannique, Leslie Varley explique que certaines femmes ont peur des autorités, peur de la violence policière et peur qu’on leur enlève leurs enfants, et cela empêche des femmes de demander de l'aide pour se sortir de leur situation`.

Les femmes autochtones et les intervenants qui ont accordé des entretiens et répondu au sondage demandent des mesures pour faciliter l'accès des femmes aux ressources offertes et réduire le nombre d’obstacles pour y avoir accès.

« Parfois une femme [victime de violence] qui veut fuir sa communauté n’a pas accès à du transport gratuit et doit décider si elle paiera 150 dollars pour un taxi ou si elle gardera l'argent pour acheter de la nourriture. » — Une citation de Leslie Varley, directrice générale à l'Association des centres de l’amitié autochtones de la Colombie-Britannique

Le rapport recommande davantage d’intervenants autochtones ou, si ce n’est pas possible, de proposer au minimum des intervenants sensibilisés aux cultures autochtones pour mieux comprendre la réalité des femmes.

« Les femmes souhaitent décider si elles veulent rester ou quitter la réserve. Les femmes demandent également qu’il y ait davantage de conséquences pour les hommes et elles demandent que des aînés [autochtones] soient impliqués dans le processus d’aide aux femmes. » — Une citation de Leslie Varley, directrice générale à l'Association des centres d’amitié autochtones de la Colombie-Britannique

Les auteurs du rapport estiment qu'il est aussi important d’offrir des options de logement temporaire ainsi qu’à plus long terme, car le manque de logement abordable est l'une des principales raisons pour lesquelles ces femmes hésitent à quitter leur agresseur.

La disponibilité de garde d’enfants est aussi importante pour aider ces femmes à guérir.

Le rapport recommande également d’offrir davantage de services en santé mentale, d’aide aux hommes et de prévention de la violence de la part d’un partenaire intime pour éviter que le cycle d’abus ne se perpétue.

Avec des informations de Catherine Dib