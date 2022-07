Une approche transculturelle qui guérit les enfants migrants

Chaque semaine, à la clinique de pédiatrie transculturelle de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, une équipe composée de psychologues, de thérapeutes, de médecins et de travailleurs sociaux se réunit autour de familles immigrantes.

Les patients de la clinique proviennent d'un peu partout : Amérique latine, Haïti, Afrique, Asie. Certains sont des immigrants reçus; d'autres, des demandeurs d'asile passés par le chemin Roxham dans les dernières années. Et tous sont confrontés à des problèmes non résolus.

Ce sont souvent des familles qui ont un parcours migratoire vraiment complexe, avec des traumatismes, des moments de séparation. C'est souvent toute la famille qui a besoin d'aide, pas seulement l'enfant , explique Béatrice Chenouard, une psychothérapeute au CLSC Saint-Michel qui intervient à la clinique.

Ici, la connaissance de la culture et des origines est aussi essentielle que les signes vitaux d'un patient pour évaluer son état de santé à l'urgence.

La clinique a été créée au tournant des années 2000. L’approche a depuis fait ses preuves, de nombreux enfants y sont désormais redirigés par le système de santé.

Le fait de travailler de cette façon-là avec une équipe multidisciplinaire, multiethnique, et d'être dans un département de pédiatrie, ça, je pense que c'est assez unique , souligne souligne Tinh Nahn Luong, la pédiatre qui dirige la clinique. On peut dire que c'est beaucoup de ressources d'avoir tous ces gens pour une seule famille, mais la richesse d'un groupe comme celui-là, c'est d'apporter différents sens au problème.

Les filles d'Ana Walteros et de Fabio Gonzales, d’origine colombienne, ont été dirigées vers la clinique transculturelle pour des troubles anxieux et une perte de poids inquiétante chez l'une des jumelles de sept ans.

Ana Walteros, Fabio Gonzales et leurs filles Photo : Gracieuseté de la famille

Les parents ont quitté la Colombie en raison du climat d’insécurité pour s'établir en Espagne. Les problèmes vécus dans leur pays d'origine les ont cependant suivis dans leur pays d'accueil, les forçant à trouver refuge au Canada.

Après un an de consultation, les parents estiment que la clinique pédiatrique transculturelle a permis d’apporter un dénouement heureux aux problèmes développés par leurs filles. Ils sont très reconnaissants.

L’approche particulière de la clinique est pour quelque chose dans ces succès. Quand les modèles thérapeutiques occidentaux suscitent une méfiance culturelle, souligne la Dre Luong, les intervenants de la clinique cherchent à dénouer l’impasse en s’intéressant au bagage de ces familles et à leur façon de concevoir les problèmes de santé auxquels ils font face.

Cela implique d'être confronté à des différences culturelles qui peuvent être déroutantes pour du personnel médical qui n’y est pas préparé. Parfois, des croyances religieuses, mystiques, s’invitent dans le discours des familles, explique la docteure Tinh Nhan Luong.

Par exemple, face à un enfant qui a un diagnostic d'autisme, le parent nous dit : non, je pense que quelqu'un lui a envoyé un mauvais sort et il faudrait faire tel ou tel traitement dans le pays d'origine, illustre-t-elle. Il y a beaucoup de tabous reliés à la santé mentale.

À la clinique transculturelle, l'interprète est un membre à part entière de l'équipe d'intervenants. Il permet de bâtir des ponts et identifie mieux que d’autres les barrières culturelles.

Même si la famille parle français ou anglais, nous, on dit que les choses du cœur se disent plus facilement dans une langue maternelle que dans une langue secondaire , soutient la docteure Luong.

L'interprète The Nghi Tran, vêtue d'un chandail blanc, bloc-notes en main, en pleine séance de travail, en vietnamien. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

L'approche transculturelle part du principe que chacun porte en lui sa culture d'origine de façon inconsciente. Y accéder facilite le processus de guérison. Ce n'est pas parce qu'on change de pays que notre culture d'origine va être complètement transformée , rappelle la docteure Luong.

La clinique n'a pas les ressources pour fonctionner plus d'une journée par semaine. Or, les demandes dépassent la capacité d'y répondre.

Il suffit de regarder le nombre de demandeurs d’asile qui a atteint des sommets au Québec  (Nouvelle fenêtre) depuis quelques mois pour prédire que certaines de ces familles auront besoin de services particuliers.

Entre-temps, la docteure Luong souhaite que plus d’intervenants soient formés à l'approche transculturelle pour qu'ils puissent, dès le départ, dès l'évaluation des cas, considérer les éléments que, nous, on va chercher, au niveau du parcours migratoire, des éléments culturels et des croyances .

La clinique fait déjà école, cela dit, en accueillant entre ses murs des étudiants en médecine et des stagiaires en psychologie.