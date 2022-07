L’ancien site des pères Montfortains pourrait servir de résidences étudiantes

C'est la direction que comptent promouvoir les élus pour cette propriété municipale à la lumière d'un rapport commandé à une firme externe.

Acquis par la Ville en 2014, le site est, depuis, en partie occupé par l' UQTR .

C'est la portion restante, qui comprend la maison Marie-Reine-des-Cœurs, construite en 1951, qui pourrait accueillir des résidences universitaires, indique la Ville. D'abord, ce que la firme a proposé au conseil municipal dans son rapport, c'est de faire attention au corps naturel qui est ici. C'est de travailler au développement du site suivant une vocation institutionnelle, proche de celle de l'Université. Cette dernière est revenue un peu sur sa position d'il y a deux ans et serait intéressée à accueillir des résidences étudiantes, peut-être même des bureaux administratifs , a fait savoir le maire adjoint de Drummondville, Yves Grondin.

« On veut rencontrer l'administration de l'Université pour qu'elle nous dise clairement ses besoins et désirs par rapport au site. C'est la première intention du conseil, après on verra. »