Un groupe de travail contre le crime organisé sans la police de Thunder Bay

Le Service de police de Thunder Bay (SPTB) ne fait pas partie du groupe de travail mixte de lutte contre le crime organisé et contre les armes à feu officiellement créé mardi, même si de tels crimes sont un véritable problème dans la plus grande ville du nord-ouest de la province.

Lorsque des possibilités de partenariat se présentent, nous devons évaluer soigneusement la façon dont nos ressources peuvent s'intégrer au projet et quelles pourraient être les répercussions locales , a déclaré le chef par intérim du Service de police de Thunder Bay, Dan Taddeo.

« Il y a un équilibre critique nécessaire pour s'assurer de ne pas trop solliciter nos ressources en affectant des agents à l'extérieur de la ville de Thunder Bay. » — Une citation de Dan Taddeo, chef par intérim du Service de police de Thunder Bay

Le Service de police Anishinabek et le Service de police Nishnawbe-Aski, qui œuvrent dans des communautés autochtones du Nord-Ouest de l'Ontario, font partie du groupe, contrairement au SPTB .

D’autres corps policiers du Nord sont partenaires de ce projet mené par la Police provinciale de l'Ontario, soit les services de police de Sudbury, de Timmins et de North Bay.

Plusieurs services de police du sud de la province sont aussi membres du groupe, tout comme la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec.

Le groupe de travail a reçu un financement de 75 millions de dollars du gouvernement ontarien, annoncé l’automne dernier en vertu de la Stratégie de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence.

Le groupe de travail doit permettre à des corps policiers d’un peu partout dans la province de partager de l'information sur les enquêtes, explique Lee Fulford, inspecteur de la PPO.

Établir le groupe de travail mixte permettra une collaboration plus facile et plus formelle , a-t-il déclaré.

L’inspecteur Fulford a souligné l’importance du partage d'informations lors d’enquêtes sur des groupes criminels qui sévissent à l'échelle de la province.

L’inspecteur Fulford et le chef par intérim du SPTB ont tous deux affirmé que le groupe de travail mixte pourra avoir un effet positif sur Thunder Bay même sans la participation directe du SPTB .

C'est ce que nous espérons. Ce nouveau groupe de travail devrait avoir un effet sur le reste de la province, peu importe où nous agissons , a déclaré M. Fulford.

M. Taddeo a pour sa part noté qu'on sait depuis longtemps que des personnes de partout en Ontario se déplacent à Thunder Bay pour participer au trafic de drogue.

« Nous applaudissons toute initiative visant à perturber le trafic de drogue et les activités des bandes criminelles. Il n'est pas déraisonnable de supposer qu'une arrestation à Toronto, à Timmins ou à Sudbury pourrait empêcher un trafiquant de drogue de l'extérieur du district de s'établir à Thunder Bay. » — Une citation de Dan Taddeo, chef par intérim du Service de police de Thunder Bay

Le chef par intérim du SPTB affirme qu’il va continuer à chercher du financement et des occasions de partenariats pour accroître la sécurité de la communauté.

Cependant, l'ampleur des problèmes sociaux et les difficultés d'application de la loi à Thunder Bay posent des défis uniques , ajoute-t-il.

Dan Taddeo a aussi affirmé que le SPTB travaille à la création de son propre groupe de travail mixte.

Avec les informations de Kris Ketonen, de CBC