Des élus en Outaouais veulent des actions pour assurer l’avenir de l’industrie forestière

Des élus de l’Outaouais et des Laurentides ont joint leur voix mercredi afin de demander au gouvernement du Québec de « passer de la parole aux actes » et d’agir immédiatement afin d’assurer l’avenir de l’industrie forestière locale.

Ils réclament, entre autres, un investissement de 2000 $ par hectare sur 6 ans pour les coupes partielles dans les forêts mixtes et feuillues.

Les acteurs du milieu souhaitent également une simplification administrative dans ce secteur d'activité.

Ces initiatives sont nécessaires, selon les élus, pour éviter de perdre des emplois en région, qui plus est, dans le contexte économique actuel où l’inflation ne fait qu’empirer la situation .

Les régions Outaouais-Laurentides généraient en 2020, 8756 emplois dans tous les secteurs d’activités économiques de la foresterie [...]. Un gouvernement identifié aux régions se doit d’agir dans ce dossier. Sans intervention immédiate du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la crise de la main-d’œuvre sera accentuée , prévient par communiqué le préfet de la MRC d’Antoine-Labelle, Daniel Bourdon.

Rappelons que des usines ont fermé en Outaouais, comme celle de Fortress à Thurso, de façon temporaire, et celle de la papetière Smurfit-Stone à Portage-du-Fort.

Depuis, l’industrie se retrouve avec un surplus de pâte en Outaouais et des investissements sont essentiels, selon les intervenants, pour maintenir un coût compétitif du produit.

Pour les élus, Québec doit agir. C’est essentiel, afin d’éviter de perdre notre industrie forestière , disent-ils.

Le président de la Conférence des Préfets de l’Outaouais, Benoit Lauzon Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Nos attentes sont élevées et justifiées à l’égard du gouvernement actuel qui se prétend celui des régions, pour soutenir cette industrie et les travailleurs dans la pérennité de la filiale forestière en Outaouais et les Laurentides. Sans intervention immédiate, le gouvernement du Québec répétera les mêmes erreurs des autres gouvernements antérieurs et par conséquent détruira des régions qui vivent principalement de cette industrie , a déclaré dans le communiqué le président de la Conférence des Préfets de l’Outaouais, Benoit Lauzon.