Terre-Neuve-et-Labrador offre la 2e dose de rappel aux 50 ans et plus

La deuxième dose de rappel est destinée aux gens de cette tranche d’âge qui ont reçu leur première dose de rappel depuis au moins 20 semaines.

La province se prépare à lutter contre le nouveau sous-variant BA.5, mais ce dernier ne semble pas causer une maladie plus sévère que le variant Omicron dont il est issu, indique la Dre Fitzgerald.

Elle dit qu’il faut s’attendre à une hausse du nombre de personnes atteintes et/ou hospitalisées dans les prochaines semaines étant donné ce qui se passe dans d’autres régions où sévit ce sous-variant.

Les exigences d’isolement ne changent pas pour le moment, précise la Dre Fitzgerald. Les personnes qui ont un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 doivent toujours s’isoler pendant sept jours.

L’exigence d’isolement pourrait être réduite lorsque l’on constatera un recul de la COVID19 et une baisse soutenue du nombre de personnes hospitalisées en raison de cette maladie, a-t-elle expliqué.

Possible vague de cas à l’automne

La santé publique s’attend aussi à une hausse subite du nombre de cas à l’automne lorsque les gens recommenceront à passer plus de temps à l’intérieur.

Janice Fitzgerald affirme que toute personne qui souhaite obtenir une dose de rappel peut envisager de le faire à l’automne, ce qui serait un bon moment pour améliorer sa protection contre ce virus très contagieux.

Il n’est pas toujours facile pour les gens de choisir le moment où prendre une dose de rappel quand ils y sont admissibles, reconnaît la Dre Fitzgerald. Elle leur conseille de se renseigner auprès de sources dignes de confiance, dont leur fournisseur de soins de santé.

La recommandation pour une quatrième dose de vaccin provient du Comité consultatif national de l’immunisation. Ce dernier espère réduire la contagion à l’automne.

La province n’envisage pas pour le moment d’imposer à nouveau le port du masque dans les lieux publics dans l'espoir de réduire la contagion.

La Dre Fitzgerald rappelle que la vaccination est plus importante. Elle recommande aux gens de demander toutes les doses de vaccin anti-COVID-19 auxquelles ils sont admissibles, et ce, même s’ils ont eu cette maladie dans le passé. Vous devez être rétabli et ne plus avoir de symptôme au moment de votre rendez-vous pour un vaccin , souligne-t-elle.

Quatre décès en une semaine

Quatre autres personnes ont succombé à la COVID-19 au cours des sept derniers jours. Trois d’entre elles vivaient dans la région sanitaire de l’est, l’autre dans celle de l’ouest.

Il s’agit de deux octogénaires et de deux sexagénaires.

La province signale aussi le dépistage de 388 nouveaux cas au cours de la même période, mais ces chiffres ne reflètent pas nécessairement la réalité parce que le ministère de la Santé a restreint les tests de dépistage effectués par les régies de santé.