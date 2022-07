Un enseignant de Steinbach accusé d’avoir agressé sexuellement des élèves

Un enseignant de l'école secondaire régionale de Steinbach, au Manitoba, est accusé d'avoir agressé sexuellement six élèves au cours des derniers mois. L’homme de 41 ans, David Bueti, avait auparavant enseigné dans diverses écoles de Winnipeg au cours des 15 dernières années avant de rejoindre cet établissement.

Six étudiantes de 15 à 18 ans ont signalé avoir été agressées par le suspect, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les agressions auraient eu lieu entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2022, sur le terrain de l'école.

D'autres étudiantes se sont également manifestées et ont fourni des informations qui ont contribué à l'enquête , indique le communiqué des policiers.

David Bueti, qui habite à Winnipeg, a été accusé de cinq chefs d'agression sexuelle et de trois chefs de contacts sexuels.

Il a été libéré sous certaines conditions et sur ordonnance de comparution.

Parmi ces conditions, M. Bueti ne doit pas avoir de contact avec ses présumées victimes, ne peut pas chercher un emploi où il serait en situation de confiance avec des enfants et ne peut pas se rendre dans des lieux où des enfants de moins de 16 ans pourraient se trouver.

L’accusé travaillait à l’école secondaire de Steinbach entre le mois de février et le mois de juin, comme enseignant et entraîneur de l’équipe de rugby. Photo : Facebook/TheDaveBueti

L’accusé travaillait à l’école secondaire de Steinbach entre le mois de février et le mois de juin comme enseignant et entraîneur de l’équipe de rugby. Les faits allégués se seraient déroulés pendant la journée scolaire et lors d’événements de l’équipe sportive, selon la GRC .

La Division scolaire de Hanover indique dans un communiqué que M. Bueti a été suspendu dès que les allégations lui ont été signalées et que toutes les procédures nécessaires ont été suivies.

La directrice générale de la division scolaire, Shelley Amos, dit qu’elle ne peut pas fournir plus d’informations, car elle doit permettre aux enquêtes de suivre leur cours et protéger les présumées victimes.

Employé dans quatre autres écoles

Le nombre de présumées victimes au cours d’une période de quatre mois seulement est préoccupant , selon la sergente du Service des crimes majeurs de la GRC au Manitoba, Morgan Page.

C’est pour ça que nous présentons cette information au public, que nous fournissons son historique d’emploi , précise-t-elle.

David Bueti a auparavant travaillé dans différentes écoles de Winnipeg, dont le collège River East en 2021 pour une durée de six mois, l'école Holy Cross en 2020 pour une durée de quatre mois, l'école St John Brebeuf de 2007 à 2018 et l'école Holy Ghost de 2006 à 2007.