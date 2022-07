Justin Trudeau rétorque aux provinces qu’elles doivent répondre aux attentes en santé

C'est à Kingston, où il annonçait un partenariat avec Umicore pour la construction d'une usine de composantes de batteries de voitures électriques, que Justin Trudeau a commenté les demandes des provinces en matière de santé.

Les 13 premiers ministres des provinces et des territoires ont clos, mardi, à Victoria une rencontre de deux jours du Conseil de la fédération avec une demande, celle de s'asseoir avec M. Trudeau pour réclamer que la part du fédéral en santé passe de 22 % à 35 %, soit une augmentation de 28 milliards de dollars. Et ce, sans condition de la part du fédéral.

Sans avancer de date pour une rencontre, M. Trudeau a assuré que son gouvernement avait des conversations avec les provinces pour que ces dernières parviennent à livrer des soins de santé aux citoyens. Faisant allusion à la pandémie de COVID-19, le premier ministre a dit qu'à son avis, aucun autre premier ministre de l'histoire du pays n'avait autant discuté de santé avec les provinces que lui, ces deux dernières années.

Justin Trudeau dit entendre très clairement les préoccupations des Canadiens en santé.

Je pense que tous les Canadiens comprennent que ce n'est pas juste de "pitcher" de l'argent vers le problème qui va le résoudre , a-t-il déclaré dans une pointe à peine déguisée à l'endroit de ses homologues provinciaux.

« On a besoin de démontrer des résultats concrets [...], des Canadiens qui vont trouver enfin un médecin de famille, des Canadiens qui vont pouvoir avoir leur chirurgie, des Canadiens en détresse qui vont pouvoir avoir un rendez-vous en santé mentale en dedans de quelques jours. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Des résultats tangibles

Le premier ministre canadien affirme qu'Ottawa a investi 72 milliards de dollars en extras au cours des deux dernières années en soins de santé, en plus des dizaines de milliards de dollars qu'il envoie chaque année sous forme de paiements de transfert . Et le fédéral va continuer à investir, a-t-il assuré, mais non sans s'assurer que ces investissements mènent à des résultats réels et tangibles .

Une reddition de comptes également réclamée par le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, pour qui les fonds fédéraux doivent vraiment être dirigés en santé et non redistribués autrement.

Il y a des provinces par exemple qui ont décidé d'envoyer des chèques de 500 $ à la veille de leurs élections [...] , a dit M. LeBlanc, une flèche décochée au premier ministre du Québec, François Legault.

Le premier ministre du Québec, François Legault, participe à une conférence de presse au deuxième jour de la rencontre avec ses homologues provinciaux à Victoria, dans le cadre du Conseil de la fédération. Photo : La Presse canadienne / CHAD HIPOLITO

Ce dernier n'a pas manqué de réagir. Il me semble que le message est clair, qu'il est important et il me semble que M. Trudeau devrait accepter de nous rencontrer, a répliqué M. Legault. Mais c'est très insultant que M. Trudeau refuse de rencontrer ses vis-à-vis.

Avec les informations de Véronique Prince