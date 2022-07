Dur lendemain de tempête à Compton

Les parents et leurs deux enfants étaient à l'intérieur lorsque l'arbre est tombé. Heureusement, personne n'a été blessé par l'impact. La roulotte est une perte totale.

Plusieurs ont été surpris par la vitesse avec laquelle la tempête s'est abattue dans le secteur. On regarde MétéoMédia quand même assez souvent. Ils annonçaient 1 mm de pluie et là, il y a eu l'alerte d'Environnement Canada qui nous disait qu'il y aurait des vents forts. Mais, on ne s'attendait pas à de la grêle et à des vents aussi forts. Ce sont quand même des arbres matures qui étaient en santé qui ont été déracinés, arrachés et cassés en deux , s'étonne le directeur des opérations du Camping de Compton, Ghislain Jr Lavoie.

Selon Environnement Canada, les rafales ont pu atteindre 90 km/h au cours de la soirée. Des grêlons d'environ deux centimètres seraient aussi tombés.

Les propriétaires du Camping de Compton leur sont venus en aide et leur ont offert un autre site ainsi qu'une roulotte question que la fin de leurs vacances se déroule pour le mieux.

Plusieurs autres roulottes du camping ont subi des dommages. Des remises ont été détruites, des toiles d'auvent ont été déchirées, des abris ont été cassés, entre autres.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Brigitte Marcoux

L'orage a causé bien des dégâts au Camping de Compton. Photo : Radio-Canada