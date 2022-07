Construction d’un nouveau centre de santé pour Fauquier

Le canton de Fauquier-Strickland a approuvé mardi la soumission obtenue pour la construction du nouveau bâtiment qui va abriter le centre de santé et le bureau de service municipal.

La municipalité avait besoin d’un nouveau centre de santé, deux ans après le transfert de la gestion de ses services de santé au Centre de santé communautaire de Kapuskasing.

Selon la maire Madeleine Tremblay, au micro de Frédéric Projean à l'émission le Matin du Nord, la construction de ce nouveau centre est une bonne nouvelle pour la communauté, notamment pour les services municipaux qui seront aussi offerts dans ce nouveau bâtiment.

Je crois qu’on va être capables d’offrir encore plus de services pour notre communauté. Il faut déterminer aussi qu’avec le nouveau bâtiment, on va pouvoir donner nos services pour l’accessibilité, alors c’est quelque chose qu’on est très fiers de pouvoir donner ces services dans notre petite communauté , indique-t-elle.

Même si ce n’est pas la municipalité qui va opérer le nouveau centre de santé, Mme Tremblay a bon espoir que cet agrandissement va permettre une amélioration des services de santé.

La maire de la municipalité de Fauquier-Strickland, Madeleine Tremblay. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

En espérant qu’en ayant plus de locaux, ils vont être capables de donner plus de services définitivement , ajoute-t-elle.

Elle affirme que les changements qui ont amené des infirmières praticiennes à venir travailler dans la région ont mené à plus de services, et nous sommes capables de toucher plus de départements pour avoir accès à de meilleurs soins , explique-t-elle.

Elle affirme n’avoir pas reçu de plaintes , depuis le transfert des services au Centre communautaire de Kapuskasing qui a eu lieu à l’été 2020.

La municipalité a été capable de respecter son budget de 2 millions de dollars pour la construction du nouveau bâtiment, la soumission qui a été retenue étant chiffrée à 1,97 millions de dollars.