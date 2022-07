Une maman ourse et ses bébés aperçus à Stanstead

Des employés municipaux de Stanstead ont eu toute une surprise à leur arrivée au travail mercredi matin. Ils ont aperçu une maman ourse et ses trois bébés sur le terrain de jeu de l'École primaire Sunnyside.

Rapidement, les employés ont communiqué avec les agents de la faune, afin que soient prises en charge les quatre bêtes. Pour le moment je n'ai eu aucun suivi. Je m'attends à ce qu'ils viennent au moment donné dans la journée. À date, il n'y a aucune raison de croire que ces ours peuvent être dangereux. Il faut juste faire attention. On a demandé aux citoyens qui ont de la nourriture d'oiseaux sur leur terrain de ramener ça à l'intérieur pour ne pas encourager les ours à venir sur leur terrain , a indiqué le maire de Stanstead, Jody Stone.

Ce dernier souhaite par-dessus-tout que ces animaux soient éloignés du territoire urbain, mais il espère que leur vie ne sera pas mise en danger. On veut protéger ces ours-là. Leur vie aussi est importante. On est quand même une petite ville entourée de forêt, donc c'est normal de voir des animaux sur le territoire, surtout des chevreuils. Des ours, c'est moins fréquent, surtout dans le secteur de la rue Dufferin.

L'École primaire Sunnyside est située en plein cœur de Stanstead.