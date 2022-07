Des mois, voire des années d’attente avant de voir un ORL au Bas-Saint-Laurent

Les Bas-Laurentiens attendent plus longtemps que la moyenne des Québécois avant de voir un médecin spécialiste en otorhinolaryngologie (ORL). Les patients sont donc confrontés à attendre, longtemps, ou à se déplacer à l'extérieur de la région pour obtenir des soins.

À deux ans et demi, le petit Louis souffre des nombreuses otites qui se succèdent depuis le mois de novembre.

Sa mère, Marie-Chantale Côté de Saint-Fabien, s'est inscrite sur la liste d'attente pour consulter un médecin spécialiste en ORL pour que son fils obtienne une légère intervention chirurgicale qui aiderait à réduire la fréquence et l'intensité des otites.

Marie-Chantale Côté Photo : Radio-Canada

Actuellement, le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) ne compte qu'une ORL à temps plein à Rimouski, et un autre à temps partiel à Rivière-du-Loup, qui quittera le métier pour prendre sa retraite dans les prochains mois.

Résultat : le délai moyen d'attente pour une consultation en ORL est de 228 jours, selon le CISSS . Ce délai peut être plus court ou plus long, en fonction de la gravité des cas.

On m'a dit que [mon fils ne] serait pas vu dans la prochaine année. C'est interminable, c'est très long les délais. J'ai vu plusieurs médecins puis là, finalement, ce qu'on m'a offert, c'est d'aller consulter à l'extérieur de la région , témoigne Marie-Chantale Côté.

La mère de famille s'est donc assurée auprès du CISSS du Bas-Saint-Laurent que ses frais de déplacement seraient remboursés si elle choisit de se consulter un spécialiste à l'extérieur de la région.

Or, la Politique de déplacement des usagers du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec rembourse les frais dans certaines situations seulement.

Frais de déplacements remboursés : Transfert intraétablissement et interétablissements;

Personne de 65 ans et plus;

Soins de fin de vie;

Situation d’éloignement géographique (200 kilomètres et plus), qui requiert des soins et des services considérés comme électifs, c’est-à-dire des soins et des services non urgents et non disponibles dans la région d’origine;

Traitement oncologique;

Attente de greffes ou en suivi de post greffes;

Usager autochtone qui s’adresse au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James et à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik.

Comme le service en ORL est offert au Bas-Saint-Laurent, malgré le temps d'attente, le CISSS refuse de rembourser les frais de déplacement de Marie-Chantale Côté.

Elle déplore cette approche rigide, peu adaptée à la réalité sur terrain. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un choix que je fais d'aller à l'extérieur pour aller faire traiter, opérer mon fils. Une opération qui dure 3 minutes en passant. Comme c'est un choix que je fais, comme le service s'offre en région, les délais ça ne compte pas , soutient-elle.

Le ministère peine à trouver des spécialistes

Exposé à la situation vécue par Marie-Chantale Côté, le MSSS répond être au fait des difficultés d’accès à un ORL dans la région et explique que l’Hôpital de Rimouski et le Centre hospitalier régional du Grand-Portage ont été inscrits comme des installations en besoin important d’effectifs médicaux en ORL , ce qui permettrait de favoriser le recrutement de médecins dits dépanneurs .

Actuellement, le plan des effectifs médicaux en ORL dans la région du Bas-Saint-Laurent est de cinq postes autorisés, toujours selon le ministère. Un poste serait vacant, et un médecin de l’extérieur du Québec aurait été trouvé pour pourvoir le poste. Des démarches sont en cours pour qu’il obtienne un permis d’exercice du Collège des médecins du Québec.

« Il faut s'assurer d'une équité de service. On ne peut pas accepter que le Québec déploie des services de santé en ayant des citoyens qui sont laissés pour compte. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Joël Arseneau, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Le porte-parole du Parti Québécois en matière de santé, affirme que le gouvernement a intérêt à tout mettre en oeuvre pour que les Québécois soient pris en charge rapidement pour un Québec en santé.

Ce qu'il faut, c'est de s'assurer qu'à travers la prise en charge de la santé à travers les régions, qu'on déploie des services équitables dans toutes les régions, que ce soit dans les coûts qu'on a à défrayer, que ce soit dans les temps d'attente également , martèle-t-il.

Du renfort à venir

Le CISSS écrit par courriel qu'une pénurie d' ORL sévit au Bas-Saint-Laurent. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite ces dernières années, indique le porte-parole Gilles Turmel.

Le Dr Luc Monette, président de l’Association d'otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Québec, confirme également que le Bas-Saint-Laurent vit une situation particulière en comparaison au reste de la province. Il affirme qu'entre 220 et 230 médecins en ORL œuvrent au Québec. Depuis quelques années, la région a vu partir des médecins spécialistes dans la discipline et connu des difficultés de recrutement.

Le CISSS confirme par ailleurs que quatre nouveaux médecins spécialistes sont attendus dans la région d'ici la prochaine année.