Éric Duhaime présente deux candidats en Abitibi-Témiscamingue

Les questions des libertés individuelles et de la gestion des ressources naturelles figurent aussi parmi les enjeux que M. Duhaime considère comme prioritaires à l’approche des élections provinciales du 3 octobre.

Un deuxième essai pour Maxym Perron-Tellier

Maxym Perron-Tellier, qui a été candidat pour le parti en 2014 alors qu'il était âgé de 20 ans, tentera de déloger le député et ministre régional Pierre Dufour dans la circonscription d’Abitibi-Est.

Le consultant informatique de Val-d’Or, qui avait obtenu seulement 1 % des voix au scrutin de 2014, dit avoir acquis de l'expérience au cours des dernières années.

« Ce que j’ai vraiment gagné, c’est huit ans d'expérience derrière la cravate. Huit ans où je suis allé à l’université, où j'ai appris beaucoup de choses sur la vie et sur la réalité des adultes. » — Une citation de Maxym Perron-Tellier, candidat conservateur dans Abitibi-Est

Des libertés brimées, selon Robert Daigle

Robert Daigle, candidat du Parti conservateur du Québec dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue en vue des élections provinciales du 3 octobre Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, c’est Robert Daigle qui défendra les couleurs du Parti conservateur du Québec face à la députée sortante de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien.

M. Daigle, originaire du Témiscamingue, possède une longue feuille de route en tant qu’ouvrier et représentant syndical dans les secteurs forestier et minier.

« Plus ça va, plus on brime les libertés des Québécois. C’est pour ça que je me suis levé. Le Parti conservateur veut redonner le pouvoir aux régions et permettre aux gens de choisir ce qui est le mieux pour eux. » — Une citation de Robert Daigle, candidat conservateur dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Le candidat conservateur dans le comté d’Abitibi-Ouest n’a pu être dévoilé, ayant contracté la COVID-19 au cours des derniers jours. Éric Duhaime devrait présenter celui ou celle qui portera les couleurs de son parti dans cette circonscription prochainement.

Ça ne se fera pas du jour au lendemain

Questionné sur l’approche d’un éventuel gouvernement conservateur dans le dossier de la qualité de l’air à Rouyn-Noranda, M. Duhaime soutient qu'il n'est pas réaliste d'exiger la norme de 3 nanogrammes d'arsenic par mètre cube à court terme.

« Ça ne se fera pas du jour au lendemain. On ne peut pas exiger que la fonderie diminue aussi rapidement ses émissions, affirme-t-il. Idéalement, on souhaite atteindre la norme exigée partout au Québec. Toutefois, exiger cette norme maintenant condamnerait l’entreprise à la fermeture, et ça, personne ne le veut », ajoute M. Duhaime.

Changement de cap pour l'aide financière

Après avoir montré une certaine ouverture quant à d’éventuels investissements pour faciliter la réduction des émissions de la Fonderie Horne, lors d’une entrevue le 4 juillet dernier, M. Duhaime se ravise et déclare qu’il n'est pas de la responsabilité du gouvernement d'investir afin d'aider l'entreprise à atteindre les normes environnementales.

« On n’est pas favorables à des subventions à des multinationales milliardaires. Ce serait inacceptable que les contribuables financent des entreprises comme celles-là. Cependant, c’est certain que le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Le leader conservateur réclame également une meilleure transparence de la part du gouvernement et de la santé publique dans le dossier.

Avec la participation d'Athéna Couture