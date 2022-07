L’Hippodrome et le Grand Prix de Trois-Rivières devant les tribunaux

L'Hippodrome de Trois-Rivières donnerait du fil à retordre à la Ville ainsi qu’à diverses organisations comme l’Expo et le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), selon le conseiller municipal et président du comité des loisirs, Luc Tremblay. Il va jusqu’à dire que l’Hippodrome n’est « pas un bon citoyen corporatif ».

Le Club jockey du Québec, qui est propriétaire des terrains de l’Hippodrome de Trois-Rivières, conteste le droit du GP3R à tenir son événement sur deux fins de semaine.

Il est clairement dit, même signé par l’ancien maire M. Lévesque, que l’entente est pour cinq jours consécutifs , a déclaré le président du Club jockey du Québec, Claude Lévesque, en entrevue à l’émission Toujours le matin. Le droit d’utiliser les terrains durant cinq jours serait en fait accordé à la Ville de Trois-Rivières qui cède son droit au GP3R, précise le président du Club jockey du Québec.

Le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, a une tout autre interprétation de la situation. Quand le Club jockey du Québec a acheté les terrains de l’Hippodrome, il y avait une servitude dedans qui disait que le Grand Prix pouvait monter ses installations et avoir accès au terrain de l’Hippodrome pendant 6 semaines avant [l’événement], 4 semaines après et durant 5 jours d’activités , a-t-il expliqué en entrevue à Toujours le matin.

Bien entendu, on parle de cinq jours non consécutifs parce que, pour nous autres, faire des courses le mercredi ou lundi, c’est déraisonnable, non souhaitable , indique Dominic Fugère.

Une audience a eu lieu en cour il y a quelques mois. Pour l’instant, le GP3R conserve le droit de tenir les courses sur deux fins de semaine. Dominic Fugère affirme qu’une décision devrait être rendue cette année.

L’Hippodrome souhaite tenir un maximum d’événement durant l’été. C’est notre grosse saison , explique le président du Club jockey du Québec. M. Lévesque affirme que les activités de l’Hippodrome donnent une grande visibilité à Trois-Rivières, car les courses sont diffusées jusqu’aux États-Unis. La visibilité est aussi grande, sinon meilleure [que le GP3R , avance-t-il.

Les relations avec l’Hippodrome au niveau des opérations, au niveau du jour après jour, sont excellentes , assure Dominic Fugère. Une rencontre a d’ailleurs eu lieu mardi entre les deux organisations pour faciliter la cohabitation entre les deux événements.

Le Grand Prix de Trois-Rivières se tient durant deux fins de semaine, au lieu d'une, depuis août 2015. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

L’Hippodrome de Trois-Rivières pas un bon citoyen corporatif , selon un conseiller municipal

Je ne ferai pas de cachettes, ce ne sont pas des relations qui sont faciles [avec l’Hippodrome], autant pour le Grand Prix que l’Expo que la Ville , a déclaré Luc Tremblay en entrevue à l’émission Toujours le matin, mercredi.

Luc Tremblay affirme que l’Hippodrome souhaiterait que la Ville achète une partie de ses terrains. Ils mettent de la pression à la Ville pour que nous, on rachète ce terrain-là qui ne nous sert pas , dit-il.

Ces terrains sont inutiles pour la Ville, mais peuvent être utiles au Grand Prix pour entreposer des choses, peuvent être utiles pour l’Expo, pour placer des roulottes, des choses comme ça, mais ils ne sont pas collaboratif; ils ne veulent pas qu’on se serve de ces terrains-là , explique le conseiller municipal.

« C’est une grande surprise qu’on ne soit pas un bon citoyen corporatif, ça fait maintes fois qu’on rencontre les gens de la Ville pour trouver un terrain d’entente, justement être un excellent citoyen corporatif. » — Une citation de Claude Lévesque, président du Club jockey du Québec

Je vais peut-être me faire tirer des roches ce matin, estime Luc Tremblay, mais je dis ce que je pense et quand je vois les relations qu’on a actuellement à la Ville, l’Expo et le Grand Prix et ce n’est pas facile avec l’Hippodrome.

Dirt Track et l’Expo, une cohabitation difficile

La décision de l’Hippodrome de louer ses terrains au Dirt Track, pour des compétitions de motos et de VTT , en même temps que l’Expo de Trois-Rivières est déplorable , selon le conseiller municipal Luc Tremblay.

Il affirme que la Ville a su vers la fin avril ou début mai que les courses auraient lieu en même temps que l’Expo. On leur a fait voir que ça n’avait pas de sens, mais tout était déjà booké et signé, alors on s’est ramassé devant le fait accompli , relate-t-il.

Plusieurs citoyens se sont plaints du bruit généré par les courses de motos et de VTT . M. Tremblay affirme aussi que l’événement a nui aux visiteurs de l’Expo.

Le président du Club jockey du Québec, Claude Lévesque, affirme qu’il n’était pas au courant que l’Expo avait lieu en même temps que le Dirt Track. Au micro de Marie-Claude Julien, il a précisé qu’il n’habite pas dans la région.

Si quelqu’un m’avait contacté, on aurait pris cela au sérieux, ça, c’est certain , assure M. Lévesque.

M. Lévesque affirme que personne n’a averti son organisme à but non lucratif qu’il pouvait y avoir un problème de cohabitation entre le Dirt Track et l’Expo de Trois-Rivières.