La 2e dose de rappel disponible en pharmacies, à condition que celles-ci en aient

Les pharmaciens du Nouveau-Brunswick seront plus occupés au cours des prochaines semaines alors que la province vient de rendre la deuxième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 disponible aux gens âgés de 18 ans et plus. Certains pharmaciens auraient aimé être avisés de cette nouvelle, pour mieux se préparer à offrir cette dose.

La deuxième dose de rappel d’un vaccin est seulement offerte dans les pharmacies, pour le moment. Le ministère de la Santé indique que des cliniques de vaccination seront organisées, éventuellement.

Dès l’annonce de la disponibilité de cette dose du vaccin, mardi, plusieurs Néo-Brunswickois ont tenté d’obtenir un rendez-vous ou plus d’information auprès de leur pharmacie.

Le pharmacien Dennis Abud, propriétaire du Jean Coutu à Dieppe et membre du conseil d’administration de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Absolument! Le téléphone a sonné, les questions sont entrées! , lance le pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu à Dieppe, Dennis Abud.

Le pharmacien, qui est aussi membre du conseil d’administration de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, affirme s’attendre à une demande considérable pour cette dose du vaccin, même s’il remarque que les gens âgés de moins de 65 ans sont moins nombreux à recevoir les doses de rappel.

Il aurait cependant aimé que le gouvernement avise les pharmaciens de la province, pour avoir le temps de se préparer à offrir cette dose à plus de gens.

On aurait aimé avoir un petit heads up, on savait que ça s’en venait, d’habitude on le sait une semaine d’avance, donc on peut commander plus de doses, parce que moi, ça me prend 10 à 12 jours avant, pour commander mes doses, pour me préparer pour la semaine d’après , explique-t-il.

Il faudra donc probablement attendre un peu pour recevoir votre deuxième dose de rappel, selon la disponibilité en pharmacie.

Mes cliniques sont toutes remplies et la plupart des pharmacies dans le réseau sont remplies pour la prochaine semaine ou deux. L'annonce est sortie et il n’y a pas de rendez-vous, mais je vous assure qu’il y aura des rendez-vous dans le futur, on va faire nos commandes, préparer nos doses d’avance , dit Dennis Abud.

Le pharmacien précise qu’il est important de se faire vacciner, même si les symptômes de la maladie peuvent s’apparenter à ceux d’une grippe chez plusieurs personnes.

Le système de santé épuisé, le staff n'est pas là, c’est super important qu’on ait les vaccins pour continuer à combattre le virus , dit-il.

Quand recevoir cette 2e dose de rappel?

Selon le ministère de la Santé, vous pouvez recevoir votre deuxième dose de rappel d’un vaccin cinq mois après votre dernière dose reçue.

Pour l’instant, cette deuxième dose de rappel est disponible qu’aux Néo-Brunswickois âgés de 18 ans et plus.

Les jeunes de 12 à 17 ans sont déjà admissibles à la première dose de rappel et les enfants de 5 à 11 ans n’ont pas encore accès à aucune dose de rappel du vaccin.

Le pharmacien Dennis Abud avoue qu’il ne se doutait pas que cette lutte contre le virus nécessiterait jusqu’ici plusieurs campagnes de vaccination, mais soutient que les pharmaciens sont prêts à poursuivre la vaccination de la population, pour protéger le public et aider nos confrères du système de santé.

Avec des informations de La matinale