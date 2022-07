Qualité de l’air : le ministre de l’Environnement rencontre les élus à Rouyn-Noranda

Le ministre québécois de l’Environnement, Benoit Charette, rencontre aujourd’hui des élus et représentants de différents organismes concernant la qualité de l’air et les émissions d’arsenic de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.

Le ministre doit s'entretenir avec la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, et des conseillers municipaux.

Des rencontres avec la Direction régionale de santé publique, la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, le Comité ARET, un représentant local de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et un porte-parole du Comité régional en environnement sont à l'horaire.

Une rencontre virtuelle est aussi prévue à 14 h 30 avec la députée solidaire de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

Manifestation devant les bureaux du ministère

Le mouvement citoyen Mères au front organisait une manifestation dès 10 h 30 devant les bureaux du ministère de l'Environnement. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Quelques personnes se sont réunies près du bâtiment où se trouve Benoit Charette. Les participants réclament que le ministre impose à Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, la norme provinciale de 3 nanogrammes par mètre cube pour les rejets de particules d’arsenic dans l’air.

Une centaine de citoyens s'étaient d'ailleurs rassemblés lundi pour rappeler leurs demandes aux élus du conseil municipal.

André Cyr, de Rouyn-Noranda, ne comprend pas pourquoi l’entreprise est autorisée à émettre 30 fois plus d’arsenic dans l’air que l’autorise la norme provinciale.

J’ai appris dernièrement qu’une industrie comme la Fonderie Horne ne respecte pas les normes, qu’il y a quelqu’un quelque part qui a signé pour l'autoriser à ne pas respecter les normes. Je ne comprends pas cette personne-là, j’aimerais savoir c’est qui , indique M. Cyr.

« Tout ce que la population demande, en fait, c’est le respect des normes et la possibilité de respirer le même air que partout au Québec. C’est un droit, il me semble. » — Une citation de André Cyr

M. Cyr s’inquiète à la fois pour la santé des citoyens de la ville et pour l’économie locale.

Qui va venir s’installer à Rouyn-Noranda après une nouvelle comme ça? Moi, dernièrement, comme plusieurs probablement, je me suis dit : "Je vais m’en aller." Mais m’en aller où, au fond? C’est ma ville. Mes amis et ma famille sont ici , illustre-t-il.

Celui qui participait à la manifestation près des bureaux du ministère de l’Environnement soutient qu’il revient à l’entreprise de s’ajuster sans délai pour respecter les normes en matière d’émissions de contaminants.

À quoi ça sert une norme comme ça si les principaux intéressés n'y sont même pas assujettis? demande Jenifer Ricard-Turcotte, une citoyenne venue manifester.

Émile Cloutier-Brassard espère voir les choses changer dans une ville qui cohabite avec une industrie. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

L’idée, c’est de [se] faire entendre et d’en arriver à une situation qui n’est plus juste d’accepter qu’une industrie s’installe chez nous et fasse ce qu’elle veut. Que le dialogue s’établisse et que le respect mutuel soit là , pense Émile Cloutier-Brassard.

Ce qui est vraiment frustrant, c’est que ça semble pencher vers le statu quo et que ça ne bouge vraiment pas suffisamment vite. Il n’y a pas de compromis ou de calculs à faire avec notre santé. On exige le respect des normes maintenant, c’est tout , souligne Émilie Robert, porte-parole de Mères au front Rouyn-Noranda.

Pas de statu quo , dit le syndicat

Le président du syndicat des travailleurs de la mine Noranda, Stéphane Larente, se dit préoccupé par les récentes études au sujet des données sur les risques de cancer du poumon à Rouyn-Noranda.

Le syndicat réclame à la multinationale Glencore et au gouvernement du Québec la plus grande réduction techniquement possible des émissions d'arsenic de la fonderie.

On a une responsabilité sur le plan de la santé. En tant que représentant syndical, on a aussi la responsabilité de garder nos emplois, mais pas à n’importe quel prix. Il faut qu’il y ait des ajustements. Il faut que ça change également. Il y a des choses qui ne doivent plus demeurer au stade où on en est. C’est évident qu’il n’y aura pas de statu quo , a mentionné Stéphane Larente à l’émission Des matins en or mercredi.

Rappelons que la Fonderie Horne peut émettre jusqu'à 100 nanogrammes (ng) d'arsenic par mètre cube (m3) annuellement. La norme québécoise est fixée à 3 ng/m3.

Le ministère de l’Environnement et Glencore négocient actuellement pour fixer le nouveau plafond. Le cabinet du ministre Benoit Charette a indiqué qu’une norme quotidienne pourrait être imposée.

Plus de détails à venir.