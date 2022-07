La Banque du Canada rehausse son taux directeur d'un point : il atteint 2,50 %. Cette décision signale une approche plus sévère pour tenter de freiner l'inflation, qui a atteint en mai un sommet 39 ans en s'établissant à 7,7 % sur une base annuelle.

Les attentes ont sous-estimé cette nouvelle hausse en la situant plutôt à 2,25 %.

L’inflation au Canada est plus élevée et persistante que la Banque le prévoyait dans son Rapport sur la politique monétaire d’avril, et restera probablement autour de 8 % au cours des prochains mois , justifie l'organisme régulateur.

Comme précédemment, la Banque du Canada cite la guerre en Ukraine et les perturbations continues de l’approvisionnement, principaux moteurs de l’inflation , mais évoque aussi les pressions intérieures sur les prix [qui] gagnent en importance .

L'une des missions de la Banque du Canada est d’intervenir au besoin sur ses taux pour maintenir l’inflation dans une fourchette de 1 % à 3 % par an. Or, ce seuil a été dépassé dès avril 2021 et a continué à grimper depuis, jusqu'à atteindre 5,1 %, au début de l'année.

En 2022, le taux directeur a subi trois précédentes augmentations: de 0,25 % le 2 mars, de 0,50 % le 13 avril et d'un autre demi point de pourcentage le 1er juin.

Cette nouvelle augmentation représente la plus importante depuis août 1998.

La demande étant forte, les entreprises répercutent sur les consommateurs les coûts plus élevés des intrants et de la main-d’oeuvre en montant les prix , poursuit la banque.

Selon ses prévisions, l' inflation s'établira autour de 8 % au cours des prochains mois.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, tiendra une conférence de presse par vidéoconférence plus tard en matinée.