Des organismes d’accès au logement s’inquiètent de l’augmentation de l’itinérance

Or, selon la coordonnatrice des communications de l'organisme, Brenna Sych, le nombre de personnes vivant en situation d'itinérance est probablement beaucoup plus élevé.

Elle explique que le décompte ne se fait qu'au cours d'une seule journée et que les recenseurs ne peuvent pas rencontrer ceux qui vivent sur le canapé d'un proche ou qui se cachent.

Compte tenu de ces facteurs, le fait d’avoir trouvé plus de personnes sans-abri que jamais montre à quel point le problème est grave , souligne Brenna Sych.

Des 550 personnes recensées, 83 % se disent d'origine autochtone et 43 % affirment avoir déjà vécu dans la rue par le passé.

La majeure partie des gens interrogés disent qu’ils n’ont pas suffisamment de revenus pour se loger. Beaucoup d’entre eux affirment souffrir des changements apportés au programme d’aide sociale.

Le programme d’assistance sociale de la Saskatchewan accorde en moyenne 600 $ par mois pour le logement et 315 $ de plus par mois pour la nourriture et les autres dépenses. Le montant est déterminé en fonction de la situation du bénéficiaire et réévalué tous les mois.

Ce n’est toutefois pas suffisant, croit Brenna Sych. Elle explique qu'un appartement avec une chambre peut coûter entre 800 $ et 1000 $.

De plus, elle constate que les demandeurs ont du mal à obtenir de l'aide sociale sans adresse fixe ou accès à un moyen de transport. Parfois, les personnes vivant en situation d'itinérance ne possèdent pas non plus de pièce d’identité.

Brenna Sych affirme que le problème d'itinérance surpasse les ressources à disposition pour le gérer. Une situation qui risque de s’aggraver avec la hausse du coût de la vie, ajoute-t-elle.

« Ça ne concerne pas seulement les personnes que vous voyez dans les rues. Ça concerne aussi des enfants, des membres de votre famille. Ils peuvent être à une urgence près de se retrouver sans-abri. » — Une citation de Brenna Sych, coordonnatrice des communications du Saskatoon Housing Initiatives Partnership

Critiqué à ce sujet, le directeur du programme provincial d'aide sociale, Jeff Redekop, soutient que la Saskatchewan fait partie des provinces qui supportent le mieux les besoins essentiels de ses citoyens grâce à une aide sociale similaire ou même meilleure que celle que l'on retrouve dans d'autres régions du pays.

La toxicomanie, un obstacle aux programmes de logement

La directrice générale de Prairie Harm Reduction, Kayla DeMong, estime que trop de gens sont laissés sans soutien parce que les programmes de logement refusent les personnes vivant avec une dépendance.

Or, sur les 550 personnes recensées par le Saskatoon Housing Initiatives Partnership, 86 % ont déclaré vivre avec des problèmes de toxicomanie.

Kayla DeMong aimerait voir plus de financement pour des logements n'exigeant pas l’abstinence.

Lorsque nous observons les programmes de logement partout au pays, les plus efficaces sont ceux qui offrent des services complets , dit-elle.

Selon Mme DeMong, les gens ont besoin d’un toit, mais aussi d’un gestionnaire et d'un conseiller qui comprend la santé mentale, la dépendance et le support culturel.

À écouter : Nombre croissant de sans-abris à Saskatoon

Avec les information de Kendall Latimer