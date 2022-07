Généralement, vers la mi-juillet mi-juillet, les plants de maïs du producteur Ian Sparkes sont complètement développés et prêts à récolter, à Chilliwack. Cette année, il devra attendre encore deux à trois semaines avant de pouvoir récupérer et vendre ses épis.

Le temps frais et pluvieux que la Colombie-Britannique a connu ce printemps a causé la saison de production de maïs la plus retardée qu’il ait vue depuis plusieurs décennies.

On a besoin que le sol soit sec pour travailler dans le camp et mettre en terre les plans. Cette année, on n’a pratiquement pas eu deux jours secs consécutifs.

« Je n’ai jamais vu de pluie aussi fréquente dans ma carrière d’agriculteur. » — Une citation de Ian Sparkes, agriculteur de Chilliwack

Dans la vallée du Fraser, la production de maïs est retardée de deux à trois semaines, d'après un agriculteur. Photo : iStock

On a eu des feux, on a eu des inondations, et le dôme de chaleur. Ce long printemps humide, c’est la cerise sur le gâteau , dit Lenore Newman, directeur du Food and Agriculture Institute de l’Université de la Vallée du Fraser. Nous avons besoin d'une pause, dans le secteur agricole.

Cette année, le mois de juin a été l’un des plus humides jamais enregistré dans la province.

Selon Ian Sparkes, ces retards dans le démarrage de la production pourraient avoir un impact sur 30 % à 50 % des ventes de maïs de sa ferme.

Courte saison qui s'annonce

La production de maïs est en retard partout dans la province, soutient le ministère de l’Agriculture et des Aliments dans une déclaration. On anticipe une courte saison de vente, parce qu’elle ralentit généralement après la fête du Travail , soit au début du mois de septembre, est-il indiqué.

À Abbotsford, l’agriculteur Gurmukh Baydal est lui aussi confronté à ces retards. Il a mis en terre 20 % de plants en moins cette année que l’an dernier, à cause du temps frais et humide.

D’autres espèces, comme les bleuets, sont également touchées, dit-il. Je doute qu’une seule espèce ait eu une saison ininterrompue de pousse , indique Gurmukh Baydal.

Il ne s'inquiète toutefois pas trop pour la saison, car ses productions de maïs se portent bien. Si on continue à avoir du beau temps comme aujourd’hui, il fait beau, le maïs aime cette chaleur , affirme-t-il.

Avec des informations de Britanny Roffel