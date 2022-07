Romain Grosjean toujours en piste après avoir frôlé la mort il y a deux ans

Le pilote français Romain Grosjean garde de vifs souvenirs de l'accident spectaculaire qui a failli lui coûter la vie, il y a bientôt deux ans, lors du Grand Prix de formule 1 de Bahreïn.

Je me souviens de tout. Je me souviens de chaque seconde, de chaque détail, de chaque moment. C'est gravé en moi à jamais et puis dans ma chair, dans ma main gauche , a-t-il indiqué en entrevue à Radio-Canada en marge du Honda Indy de Toronto.

Grosjean, qui courait pour l'écurie Haas, filait à 241 kilomètres-heure lorsqu'un contact avec l'un de ses rivaux l'a envoyé dans une barrière au départ de la course. Sous la force du choc, sa voiture s'est scindée en deux et s'est enflammée. Il s'est retrouvé au cœur d'un intense brasier pendant 27 longues secondes.

Je me souviens de chaque prise de décision, de pourquoi j'ai été à droite, de l'impact avec le mur, de rouvrir les yeux, de comprendre qu'il y avait le feu, qu'il fallait sortir, que j'étais bloqué. Je me souviens d'avoir cherché le bouton de l'extincteur, que je n'ai jamais trouvé... Je me souviens de tout , a-t-il poursuivi.

Grosjean a percuté une barrière de sécurité à pleine vitesse au départ du Grand Prix de Bahreïn il y a deux ans. Photo : Associated Press / Brynn Lennon

Le sympathique pilote de 36 ans se considère extrêmement chanceux de n'avoir subi que d'importantes brûlures aux mains.

De son propre aveu, il ne garde aucun traumatisme de l'accident. Il s'en moque même sur les réseaux sociaux. Il s'est lui-même surnommé le Phœnix en référence à cet oiseau mythique qui a la capacité de renaître après s'être consumé dans les flammes.

C'est un événement qui change une vie, qui change une façon de voir la vie , raconte-t-il.

Alors, il y a encore des choses qui me marquent. Quand il y a eu le feu sur la voiture de (Carlos) Sainz au Grand Prix d'Autriche, ça m'a rappelé des souvenirs. C'est ancré en moi cet accident, mais je l'utilise au jour le jour comme une expérience positive. Enfin, la vie est plus belle. Je prends les choses [comme elles viennent]. Je profite plus.

Romain Grosjean court désormais pour l'écurie Andretti Autosport dans la série IndyCar. Photo : Facebook/Romain Grosjean

Romain Grosjean a conclu sa carrière en formule 1 sur cet accident, mais il n'a pas été refroidi pour autant quant à ses ambitions en piste. Le Français s'est engagé en IndyCar six mois seulement après son accident, motivé par le défi que présentait le circuit nord-américain et la compétition plus saine qui y existe.

C'est extraordinaire d'être en formule 1, mais il y a un moment où être en formule 1 juste pour être en formule 1 ne m'intéressait plus et c'est pour ça l'IndyCar, c'est-à-dire que tous les week-ends, on a la même voiture que les autres pilotes donc c'est à nous de faire un meilleur travail, de la régler comme on aime pour pouvoir aller vite. Ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'on prend l'avion, on quitte la maison, on est loin des siens, mais on a une chance de gagner la course et ça, c'est quelque chose qui me motive et qui me fait sentir comme si j'avais 25 ans , dit-il.

« J'ai encore en moi cette envie d'aller pousser les limites, chercher le maximum et essayer de gagner des courses. » — Une citation de Romain Grosjean, pilote de l'écurie Andretti Autosport (IndyCar)

La saison de Grosjean n'a pas été comme il le voulait jusqu'à présent. Photo : Facebook/Romain Grosjean

Grosjean n'a enregistré qu'une position de tête depuis son arrivée en IndyCar. C'était l'an dernier à Indianapolis. Il avait ensuite survolé la piste pour enregistrer une deuxième position, son meilleur résultat jusqu'à présent en course, mais sa première victoire se fait toujours attendre.

Plus aguerri cette saison, il espérait faire bien mieux en piste, mais il ne peut s'empêcher de penser que sa saison est un désastre puisqu'il est 16e au classement des pilotes, n'ayant obtenu que trois des cinq meilleures places à ses neuf premières courses. Il espère que cette fin de semaine à Toronto, le vent tournera en sa faveur.

Les circuits nord-américains sont vraiment différents, avec des asphaltes qui changent dans chaque virage. Il y a beaucoup de bosses. Forcément, l'hiver à Toronto, par exemple, il fait froid donc les routes ne sont pas dans un état parfait. C'est très différent de la formule 1 , dit-il.

Après, l'avantage de venir maintenant, c'est que personne n'est venu [à Toronto] depuis deux ans alors les pilotes ont un peu oublié comment c'était et donc on repart tous au même niveau.

Le Français a connu une première séance d'essais difficile vendredi après-midi. Il a signé le 16e temps, à plus de 0,7 seconde du meneur Alexander Rossi. Il aura l'occasion de retenter le coup dans la matinée de samedi lors de la deuxième séance d'essais. Les qualifications auront lieu en après-midi et la course, dimanche.