États-Unis : l’inflation touche un sommet en 40 ans, à 9,1 %

Une explosion des coûts de l'essence, de la nourriture et du logement a catapulté l'inflation à son plus haut sommet en 40 ans aux États-Unis en juin, ce qui garantit presque que la Réserve fédérale américaine annoncera une nouvelle hausse de son taux directeur.

L'indice des prix à la consommation a bondi de 9,1 % par rapport à l'an dernier, a annoncé le gouvernement américain mercredi.

Il s'agit de la hausse sur 12 mois la plus importante depuis 1981, et d'une augmentation encore plus importante que celle de 8,6 % annoncée en mai.

Sur une base mensuelle, les prix ont progressé de 1,3 % de mai à juin, comparativement à 1 % d'avril à mai.

Certains analystes croient toutefois que l'inflation pourrait être sur le point de plafonner, si ce n'est déjà fait. Ils soulignent par exemple le déclin récent des coûts de l'essence, du transport et des produits de base.