Rogersville ne veut plus de l’ancienne école W.-E.-Boisvert

L’ancienne école W.-E.-Boisvert de Rogersville est vide depuis 2018, mais des individus s’y rendent de temps en temps et selon la mairesse, l’endroit est non seulement inesthétique, mais aussi dangereux.

Selon Pierrette Robichaud, il y a de réels risques à laisser l’école à l’abandon.

Il y a des personnes qui entrent à l’intérieur et qui font des dommages. On ne sait pas quand c’est arrivé, mais il y a quelqu’un qui a mis le feu dans une chaise. Heureusement, ça ne s’est pas propagé à la grandeur de l’école , raconte-t-elle.

Une chaise brûlée a été trouvée à l'intérieur de l'ancienne école. Photo : Twitter/Kevin Arseneau

Que faire avec l’édifice?

La nouvelle école Étoile de l’Acadie a ouvert ses portes en septembre 2018, mais l’ancien bâtiment de l’école W.-E.-Boisvert est toujours érigé à proximité.

Si Rogersville a déjà envisagé d’acquérir l’ancienne école, le conseil municipal a évalué que les coûts de démolition seraient trop élevés, surtout qu’il y a vraisemblablement de l’amiante.

La mairesse de Rogersville, Pierrette Robichaud, espère qu'une solution satisfaisante sera trouvée pour l'ancienne école W.-E.-Boisvert (archives). Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Maintenant, ce n’était pas viable de prendre le bâtiment et être obligés de mettre les montants que ça prendrait pour que ça soit correct. On a dit que non, on ne la prendrait pas, mais on serait prêts à prendre le terrain si l’école était démolie , indique Mme Robichaud.

La mairesse demande à la province d’entretenir le terrain et de trouver une solution : soit vendre l’endroit ou démolir le bâtiment. Idéalement, le village aimerait trouver une façon de conserver le terrain de balle-molle, situé sur le terrain de l’école.

Le député du Parti vert dans la circonscription de Kent-Nord Kevin Arseneau a également interpellé la province sur Twitter.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En attendant une réponse de la province, la municipalité évalue ses options. Le conseil municipal aimerait qu’une entreprise choisisse d’y construire du logement abordable.

On a des gens qui ont commencé la discussion et qui nous ont approché, mais nous on dit: il y a rien qu’on peut faire, le bâtiment ne nous appartient pas , déplore la mairesse qui compte demander sous peu une rencontre avec des responsables du gouvernement provincial.

Avec les informations de l’émission La matinale d’ICI Acadie