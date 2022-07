Une travailleuse du sexe de la N.-É. devant la Cour des petites créances pour non-paiement

Brogan que nous avons choisi d’identifier que par son prénom pour sa protection dit avoir passé une soirée avec un client en janvier 2022. Puis il lui a laissé une carte avec son NIP pour qu'elle puisse aller retirer de l’argent. Une fois au guichet elle s'est rendu compte que le code n’était pas bon et qu’elle ne serait pas payée.

« C'est assez humiliant de ne pas être payé après avoir tant donné à quelqu'un. Et c'est aussi frustrant de ne pas avoir plus de protection » — Une citation de Brogan, travailleuse du sexe

Ce n’est pas la première fois qu’un client ne la payait pas, mais cette fois Brogan a voulu agir pour essayer de faire changer les choses.

Je suis très passionnée par les droits des travailleurs du sexe , dit-elle. Et donc, quand je n’ai pas été payé, j’y ai vu l’opportunité de montrer aux autres que les travailleuses du sexe ont aussi des droits.

Subtilités de la loi

Au Canada, les travailleurs du sexe sont autorisés à vendre leurs services, mais la Loi sur la protection des communautés et des personnes exploitées, adoptée en 2014, criminalise certains aspects de leur travail.

Les travailleuses du sexe au Canada ne peuvent pas légalement offrir leurs services dans certains lieux publics. Photo : Radio-Canada

Les travailleurs ne peuvent pas faire la publicité de services sexuels ou communiquer à propos de ces services dans un lieu public. L'achat de services sexuels est aussi une infraction.

Cette loi empêche les travailleurs du sexe d’émettre des contrats pour leurs services explique Jessica Rose, avocate à la Société Elizabeth Fry qui représente Brogan.

Elle explique qu’un contrat ne peut généralement pas être établi si un des deux partis doit faire quelque chose d'illégal.

Les travailleuses du sexe ont besoin de stabilité économique comme n'importe quel autre travailleur au Canada, et sans pouvoir contracter facilement leurs services, elles sont vraiment désavantagées en ce qui concerne le paiement de l'argent que leurs clients leur doivent , précise l’avocate.

Une image d'archive d'un homme qui semble vouloir payer pour des services. Photo : getty images/istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Jessica Rose explique que l'intention des lois sur le travail du sexe est de protéger les travailleurs, ce qui pourrait créer une voie légale pour le maintien des contrats entre eux et leur client.

Lorsqu'il est dans l'intérêt des travailleuses du sexe d'être payées pour leur travail, il se peut que nous puissions affirmer que ce type de contrat illégal doit toujours être appliqué, et c'est ce que nous allons défendre.

L'allégation n'a pas encore été testée devant les tribunaux. La date préparatoire à l'audience pour l'affaire est le 13 juillet. Plusieurs tentatives pour contacter l'accusé n'ont pas abouti.

Les problèmes vont au-delà des contrats

Brogan déplore le fait que l'achat de services sexuels soit illégal parce qu’à son avis ça rend la vérification de l'identité des clients difficile.

Vous n'avez absolument aucune idée à qui vous avez affaire , dit-elle.

Et beaucoup de gens pensent encore que les défauts de paiement font partie des risques qui viennent avec le travail du sexe.

Ils sont rares les gens qui me traitent comme si j'avais un travail régulier.

Et pourtant Brogan rappelle qu’il y a une grande différence entre le travail du sexe et l’exploitation sexuelle.

Elle qui a été victime de traite sexuelle plus jeune raconte qu'elle n’avait aucun contrôle dans ce temps-là et qu'elle se sent maintenant plus à l'aise avec ce qu'elle fait.

Aucune partie de mon argent ne va à quelqu'un d'autre que moi. Et c'est le principal pour moi , dit Brogan.

Emma Halpern est la directrice de la Société Elizabeth Fry. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Il y a des façons très, très problématiques d'acheter du sexe dans ce pays , conçoit la directrice générale de la Société Elizabeth Fry, Emma Halpern.

Mais vous pouvez reconnaître cela, et vous opposer à cela et reconnaître qu'il y a aussi des espaces dans lesquels une femme a l'autonomie de faire le choix de vendre du sexe.

Cette poursuite civile serait la première du genre au Canada.

En 2021, une coalition de 25 organisations a lancé une contestation constitutionnelle de la législation actuelle.

Le gouvernement fédéral a contré la contestation et la date initiale de ce procès est fixée à la fin de 2022. En cas de succès, cette contestation pourrait entraîner l'annulation de la loi.

Quant à Brogan, elle croit que son expérience est la preuve que les travailleurs du sexe doivent être mieux protégés.

Je pense que les droits des travailleuses du sexe doivent être pris beaucoup plus au sérieux , dit-elle. À mon avis, ce travail doit être légalisé pour qu'il soit plus sûr.