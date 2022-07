Pohénégamook Santé plein air se place sous la protection de la Loi sur la faillite

Pohénégamook Santé plein air 2.0 se place sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

L'entreprise doit plus de 248 000 $ à ses créanciers.

C'est une décision qui était impérative , affirme le président de l'organisation, Jonathan Laflamme, qui craignait que ses installations soient saisies au cours de l'été.

Ce que ça me permet, c'est de continuer mes opérations, rouler mon été, travailler une restructuration avec Raymond Chabot Grant Thornton [...] et prendre un arrangement avec les créanciers , explique-t-il, ajoutant qu'il pas fait ce choix de gaieté de cœur.

« Moi, ma priorité, c'était de livrer ma saison touristique et d'essayer de faire un miracle. » — Une citation de Jonathan Laflamme, président de Pohénégamook Santé plein air

M. Laflamme affirme que son organisation a perdu des centaines de milliers de dollars en 2018, lors d'un bogue logiciel majeur. Depuis, il a réduit la taille de son entreprise, qui s'est délestée de la gestion de l'hébergement, et qui est passée de 137 à 5 employés.

Les problèmes financiers de l'entreprise s'expliquent également par une baisse du nombre de visiteurs à Pohénégamook depuis quelques années, selon M. Laflamme.

Malgré les difficultés, le centre de plein air poursuit ses activités cet été. On fait appel aux gens de la région, pour qu'ils viennent essayer nos produits , poursuit M. Laflamme. Il est notamment possible de faire du catamaran, du canot et de l'escalade sur la base de plein air, qui a déjà accueilli jusqu'à 45 000 visiteurs par les années passées.

