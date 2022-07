Les moustiques sont de retour en force à Calgary cette année

Au cours de la dernière semaine, les autorités municipales ont compté plus de moustiques dans leurs pièges qu'en 2021 et 2022 réunis.

Nous en avons [attrapé] environ 7000 à travers 4 pièges , dit Alexandra Pepperdine, technicienne en gestion intégrée des parasites de la Ville de Calgary. Elle précise que ce nombre était d’environ 90 en 2021 et de 200 durant la même période en 2020.

Les moustiques se développent dans les eaux stagnantes. Des zones comme les étangs, les fossés en bordure de route ou les dépressions dans un champ sont les endroits parfaits pour eux.

Les pluies récentes du mois de juin ont donc créé des conditions idéales pour que les moustiques se reproduisent.

De plus, Ken Fry, entomologiste et instructeur au Olds College, croit que la haute quantité de pluie tombée sur la région a également provoqué l’éclosion d'œufs de moustiques en sommeil.

Leurs œufs peuvent en fait persister, et dès que l'eau remonte grâce à des pluies suffisantes, ces œufs éclosent , explique-t-il.

Selon Alexandra Pepperdine, cette année n’est toutefois pas totalement atypique . Nous avons déjà eu des années où nous avons recueilli des nombres aussi élevés [de moustiques] , précise-t-elle.

Températures chaudes attendues

Le temps chaud et sec prévu à Calgary dans les prochaines semaines permettra d’éliminer la population croissante de moustiques en asséchant leurs habitats.

Si la chaleur se maintient, l'eau s'assèche et leurs sites de reproduction disparaissent [donc] vous n'avez pas la génération suivante , explique Ken Fry.

Il ajoute que les températures plus chaudes accélèrent le métabolisme des moustiques, ce qui accélère leur cycle de vie. Les adultes meurent plus tôt et leurs œufs éclosent plus vite.

De son côté, la Ville surveille les espèces et le nombre de moustiques à l’aide de deux types de pièges différents.

Elle a également lancé un programme de pulvérisation aérienne d'insecticide bactérien pour aider à contrôler le nombre croissant de moustiques en s'attaquant aux larves.

Bons pour l’écosystème

Bien qu’ils soient une nuisance pour l’homme, les moustiques ont des effets positifs sur l’écosystème. Les moustiques mâles peuvent en fait être des pollinisateurs, et tous les moustiques sont un élément important de la chaîne alimentaire.

En effet, en plus de servir de nourriture pour certaines espèces, les moustiques, en se nourrissant de petites particules organiques dans l’eau, la nettoient.

Comment se protéger?

Il est conseillé de porter des vêtements longs et de couleur claire, ainsi que de mettre du chasse-moustiques, afin de réduire les risques de piqûres.

Il est également suggéré d’éviter les sorties à l’aube et au crépuscule et de privilégier les heures plus chaudes ou venteuses.

Ken Fry conseille aussi d’éviter les zones ombragées avec des herbes longues pendant la journée, puisque les moustiques s’y reposent probablement.

Avec les informations de Taylor Simmons