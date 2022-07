Chemin des Chalets : mises en demeure et travaux illégaux

Le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine a mandaté une firme d'avocats, mardi soir, dans le but de transmettre des mises en demeure à certains propriétaires de résidences secondaires toujours en place dans le secteur ouest du chemin des Chalets, sur l'île du Cap aux Meules. Parallèlement, des travaux illégaux ont eu lieu sur place pour sauver une propriété grugée par l'érosion.

Les démarches entreprises par la Municipalité visent à demander aux propriétaires de neuf des douze chalets toujours présents dans le secteur fortement touché par la tempête Dorian à l'automne 2019 de prouver la conformité des installations septiques de leur immeuble.

Depuis le passage de Dorian, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques considère que le secteur ouest du chemin des Chalets est situé dans le littoral , ce qui fait en sorte qu’ aucun système de traitement et d’évacuation des eaux usées d’origine domestique ne peut être installé ou réparé .

Cette photo prise après le passage de la tempête, en septembre 2019, démontre que Dorian a grugé les terrains des chalets. Ils sont désormais situés directement sur la plage (archives). Photo : Radio-Canada

Pour tous les chalets qui étaient en place avant 1981, le fardeau de la preuve revient aux propriétaires de démontrer que leur système de traitement des eaux usées est efficace et qu'il ne pollue pas l’environnement , explique le directeur intérimaire de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, David Richard.

À la Municipalité, on a de sérieux doutes concernant la conformité de plusieurs installations, compte tenu de la modification du littoral en raison des intempéries, de la proximité d'un étang et de la profondeur de la nappe phréatique, mais ça revient aux propriétaires de démontrer que leur système est fonctionnel , précise M. Richard.

Selon le ministère de la Sécurité publique, la côte du secteur ouest du chemin des Chalets a subi un recul de 38,70 mètres en 55 ans, soit un taux d’érosion de 0,70 mètre par année. Photo : UQAR et fond d'imagerie du gouvernement du Québec (Avis technique final du ministère de la Sécurité publique)

La Municipalité détient le pouvoir d'elle-même évaluer si les trois autres chalets construits ou installés après 1981 se conforment au Règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées.

M. Richard confirme qu'un cas de non-conformité évident a déjà été démontré. Pour les deux autres, nous sommes encore en investigation, l’exercice n’est pas encore complété , indique-t-il sans pouvoir confirmer si des amendes ont déjà été envoyées à certains propriétaires.

Demande de retrait des bâtiments Dans un avis technique datant du 3 mars 2020, le ministère de la Sécurité publique notait que l’entièreté du secteur du chemin des Chalets [...] est jugée en situation de danger imminent en regard des aléas d’érosion et de submersion côtières et recommandait de procéder au retrait permanent des bâtiments et à la fermeture du chemin des Chalets . La Municipalité avait demandé aux occupants du chemin des Chalets de démolir ou de déménager leur résidence avant le 30 novembre 2020.

L'administration municipale soutient qu'elle n'a pas les outils légaux pour décréter la fermeture d'un chemin, et ce, malgré les avis ministériels. La Municipalité estime que l'application du Règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées est le principal outil à sa disposition pour contraindre les résidents à déplacer leur résidence secondaire du secteur.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a tout de même fait parvenir un un avis à la Municipalité le 22 février. Il réitère la responsabilité de celle-ci quant à l'application du Règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, indique que les démarches judiciaires en cours font suite à cet avis, de même qu'à des plaintes relativement au rejet des eaux usées dans la nature et aux odeurs générées.

On doit, comme [pour] n'importe quelle plainte, la recevoir, la traiter, valider son fondement , indique M. Lapierre. On avise les propriétaires qui sont encore là, qui ont soit des installations fixes ou des installations temporaires, qu'ils doivent se conformer aux normes, sinon il y a des risques de poursuite, d'amende et même d'éviction.

La majorité des 42 résidences secondaires qui étaient en place au moment du passage de Dorian ont déjà été démolies ou déménagées (archives, septembre 2020). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des travaux réalisés illégalement

Yves Lafrance est l'un des propriétaires des douze résidences secondaires toujours en place dans le chemin des Chalets. Il ne s'en cache pas, il a récemment procédé à des travaux sur sa propriété, et ce, sans permis.

Le chalet détenu par Yves Lafrance, photographié en septembre 2020. Les installations septiques étaient alors à découvert. (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Lafrance a retiré sa fosse septique pour la remplacer par une toilette munie d'un système autonome d'incinération des solides. L'homme a aussi installé de nouveaux pieux de 20 pieds de profondeur pour renforcer l'assise de son chalet. Celui-ci est désormais perché sur la plage, car la tempête Dorian a dérobé son terrain.

« J’ai demandé un permis à la Municipalité. On m'a dit qu'on ne pouvait pas permettre ce genre de travaux, mais j’ai fait les travaux quand même. Advienne que pourra! » — Une citation de Yves Lafrance, propriétaire d'une résidence secondaire sur le chemin des Chalets

Je l’ai fait en toute connaissance de cause , ajoute-t-il. Je voulais sauver mon installation, j’aime le site. J’ai pensé déménager, mais c'est trop cher.

Le chalet d'Yves Lafrance photographié le 13 juillet 2022, après la réalisation des travaux. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Lafrance explique que la Municipalité est intervenue pour faire arrêter les travaux, mais que ceux-ci étaient déjà complétés.

Yves Lafrance est le frère du conseiller du district 2 (L’Étang-du-Nord), Hugues Lafrance. Ce dernier s'est retiré de la table du conseil mardi soir au moment où les élus ont abordé la situation du chemin des Chalets, en raison de son conflit d'intérêts dans le dossier.

Le directeur intérimaire de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine confirme être au fait de la situation.

Yves Lafrance sait qu'il a procédé à des travaux illégalement, mais il est prêt à faire face aux conséquences. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il y a des travaux qui ont été réalisés sans autorisation. On a fait des interventions et les dossiers suivent leur cours , affirme David Richard. C’est clair qu’il y a certains cas qui sont en infraction aux règles applicables, mais je ne suis pas en mesure de vous dire s’il y a des amendes qui ont été transmises à ce stade-ci.

Je ne suis pas nerveux de nature , rétorque pour sa part Yves Lafrance lorsqu'on lui parle d'éventuelles amendes. Les gens me disent que je suis têtu, j’ai toujours dit que j’allais être le dernier à partir du chemin des Chalets.

À l'automne 2020, huit propriétaires du chemin des Chalets, aux Îles-de-la-Madeleine, ont fait appel aux services d’un avocat dans le but d’être indemnisés financièrement pour quitter leur propriété, mais ils ont finalement mis fin à leurs démarches.

Une citoyenne dénonce la lenteur du processus

Depuis 2015, la Madelinienne Guylaine Cyr, qui réside à proximité, multiplie les démarches pour que le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées soit appliqué dans la section ouest du chemin des Chalets.

Mme Cyr a interpellé à plusieurs reprises des représentants de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et d'organismes environnementaux madelinots, en plus de déposer une plainte au ministère de l’Environnement et de s’adresser au Protecteur du citoyen.

Guylaine Cyr déplore que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine n'intervienne pas plus rapidement auprès des propriétaires qui ne disposent pas d'installations septiques conformes (archives). Photo : Avec l'autorisation de Guylaine Cyr

Elle affirme observer depuis plusieurs années des rejets d'eaux usées directement dans la nature et constater fréquemment des odeurs nauséabondes ainsi que des travaux réalisés illégalement.

Mme Cyr estime que les démarches judiciaires amorcées mardi soir par la Municipalité ne feront qu'allonger les délais avant des actions concrètes.

« Ça va encore prendre du temps tout ça, ce sont des délais supplémentaires, et ce, même si je ne vois pas comment les propriétaires vont pouvoir prouver qu’ils sont conformes. » — Une citation de Guylaine Cyr, résidente de L’Étang-du-Nord

D’après moi, la Municipalité aurait tout en main pour démontrer la non-conformité , poursuit-elle.