4e dose : le chef de la santé publique en Ontario fera une annonce ce matin

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, doit annoncer que plus d'Ontariens seront admissibles à la 4e dose de vaccin contre la COVID-19.

Il a convoqué la presse pour 11 h mercredi.

À l'heure actuelle, seuls les Ontariens de 60 ans et plus ainsi que les personnes particulièrement à risque tels que les immunodéprimées et les membres des Premières Nations peuvent recevoir cette deuxième dose de rappel.

Or, l'Ontario fait face actuellement à une septième vague de coronavirus, a confirmé le Dr Moore la semaine dernière.

Nombre d'experts et les partis d'opposition pressent depuis plusieurs semaines la province d'élargir ses critères d'admissibilité, soutenant que la quatrième dose aide à augmenter le niveau de protection contre les complications liées à la COVID-19.

Environ six millions d'Ontariens ayant reçu la troisième dose n'ont pas pu avoir la quatrième jusqu'à maintenant.

Le Québec offre la quatrième dose aux 18 ans et plus depuis le mois de mai.

Le sous-variant BA.5

La septième vague est alimentée principalement en Ontario par le sous-variant BA.5 d'Omicron, selon plusieurs experts.

Le sous-variant BA.5 a subi suffisamment de mutations pour lui permettre de ne pas être détecté par le système immunitaire et les gens se font réinfecter , explique le Dr Fahad Razak, directeur scientifique du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

La province ne publie plus de statistiques quotidiennes sur la pandémie. Selon les dernières données épidémiologiques (7 juillet), le nombre de patients hospitalisés en Ontario ayant la COVID-19 était de 712, y compris 110 patients aux soins intensifs. C'est environ 15 % à 20 % de plus que la semaine précédente.

Tests rapides

L'Ontario doit préciser si elle continuera à distribuer des tests rapides gratuitement en août. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Le chef de la santé publique ontarienne, le Dr Kieran Moore, doit aussi donner plus de détails mercredi sur le sort du programme de distribution gratuite de tests antigéniques dans les épiceries et les pharmacies.

À l'heure actuelle, ce programme doit prendre fin le 31 juillet.