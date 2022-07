Qu’est-ce qui explique qu’une chanson devienne un succès impérissable? Pourquoi un disque est-il élevé au rang de classique? Pour quelle raison une artiste perdure? On pourrait tenter de trouver des tas de réponses, mais la plus évidente est : le temps.

L’implacable sablier, plus que tout, cimente la pérennité d’une œuvre, d’un album et de ses créateurs. C’est évidemment le genre de chose qui ne vient jamais à l’esprit quand on entend ou qu’on voit quelqu’un sur scène pour la première fois.

On peut être renversé, séduit ou charmé, mais on vit l’instant fraîchement présent sans a priori, et surtout, sans penser à la suite. Et puis, plus d’un quart de siècle plus tard, on réalise que l’on revoit les artistes en question dans ce qui semble être une tournée nostalgique.

À en juger par la tranche d’âge présente au Centre Bell, des milliers de spectateurs se retrouvaient dans cette situation, mardi, lors du passage commun d’Alanis Morissette et de Garbage qui, tous deux, célébraient un 25e anniversaire.

Pour la Canadienne, c’était l’occasion de souffler avec un peu de retard – pandémie oblige – sur les 25 bougies de son disque phare, Jagged Little Pill, paru en 1995 et écoulé à plus de 33 millions d’exemplaires. Pour le groupe américain formé au Wisconsin, l’année 1995 est celle de leur premier disque (Garbage) qui les a fait connaître par l’entremise de trois chansons à succès.

L’indomptable Shirley

Ensemble gris-noir qui reflétait la lumière, pantalon vert, bottes jaunes et – toujours – chevelure de feu, Shirley Manson a annoncé la couleur au sens propre et au sens figuré dès que Garbage est monté sur les planches pour interpréter Vow. Le son a été passablement approximatif pendant deux ou trois chansons, mais dès que les premières mesures de Stupid Girl ont été entendues, la foule s’est mise de la partie.

Nous sommes Garbage et nous sommes très heureux de venir pour Alanis , a dit Manson à la foule, s’excusant de la piètre qualité de son français. I want to be Québécois , a-t-elle lancé, avant d’expliquer en anglais : « Je suis tellement francophile, mais je n’ai pas été assez attentive en classe quand j’étais jeune. J’ai grandi en Écosse dans les années 1970. »

La soirée s’est ouverte avec le groupe de rock alternatif Garbage. Photo : SNAPePHOTO / Patrick Beaudry

Depuis que j’ai vu Manson avec Garbage au Spectrum en 1996, cette artiste m’a toujours séduit par son charme, sa fougue, son engagement, voire, sa hargne. Et tout était encore au rendez-vous cette fois.

« La prochaine chanson a été la première lancée en extrait au Canada en 1995. C’était une chanson qui nous représentait et qui représentait ce qu’on voulait faire. Il y avait ceux contre nous et ceux qui étaient avec nous. Pour les premiers, on leur a dit f… – en montrant deux majeurs pointés vers le ciel. Pour les autres, voici Queer ».

Garbage a frappé fort avec son passé et pas tellement moins avec la poignée de nouvelles chansons tirées du disque No Gods No Masters paru l’an dernier. Je parlais de nostalgie? Pas tant que ça avec Garbage et The Men Who Ruled the World, chanson corrosive au possible qui dénonce le pire de certains hommes et que Manson a dédiée aux membres de la Cour suprême américaine. Ça a fait boum! Situation similaire durant I Think I’m Paranoid, pendant que Butch Vig frappait solidement ses peaux. Push It, la nouvelle Wolves, qui porte bien son nom, ont aussi fait de l’effet.

Manson devait être contente en fin d’après-midi en raison de la pluie qui s’est abattue sur la métropole. Ça donne un meilleur contexte pour Only Happy When It Rains, retravaillée, avec une amorce lente avant de retrouver la mouture du passé. Mason et ses collègues ont conclu leur prestation d’une heure avec You Look So Fine, au bout de laquelle la chanteuse a raccordé Dreams, de Fleetwood Mac. Soixante minutes intenses vite passées.

Le passé d’Alanis

Une demi-heure plus tard, c’est une vidéo qui a donné le coup d’envoi du concert d’Alanis Morissette. Durant trois ou quatre minutes, on a vu la jeune Alanis lors de ses premiers concerts et ses premières apparitions publiques, des extraits de films, des bouts d’entrevues, des vedettes qui parlent d’elle – notamment Bowie. Bref, un condensé audiovisuel de l’explosion générée par Jagged Little Pill il y a un quart de siècle.

L’actuelle Alanis et ses cinq musiciens sont ensuite arrivés pour interpréter All I Really Want, chanson d’ouverture de l’album de légende, avec une sono brouillonne, au point que la voix de Morissette semblait perdue dans le mix. À part la salve d’harmonica, il y avait peu de choses à sauver.

Là encore, il ne fallait pas s’inquiéter. Hands In My Pocket – avec la participation massive de la foule – a remis les pendules à l’heure. Vêtue d’un long t-shirt, de pantalons noirs et d’espadrilles rouges, Morissette a survolé la chanson pendant que l’on voyait des images du clip d’antan sur les écrans.

Alanis Morissette était de retour à Montréal mardi soir, lors d'un spectacle fort attendu au Centre Bell. Photo : SNAPePHOTO / Patrick Beaudry

L’intégrale dans le désordre

La Canadienne a interprété toutes les chansons de Jagged Little Pill durant le concert, quoique pas dans l’ordre séquentiel de l’album. Excellente décision éditoriale qui lui a permis de bien équilibrer sa sélection de titres durant plus de 90 minutes.

Entre les chansons du disque anniversaire, elle a intercalé des extraits de titres de ses autres albums. Ça créait des liens intéressants en soi, mais il y avait quelque chose de frustrant d’entendre 30, 45 secondes, une minute d’un extrait avant d’enchaîner avec autre chose.

Après avoir vu Manson brûler les planches, nous étions en droit de nous demander si Morissette pouvait s’imposer à son tour. Elle l’a fait, mais d’une autre façon. La Canadienne s’est démarquée au plan vocal, parfois avec des élans et des finales opératiques. You Learn a jeté tout le monde à la renverse, Mary Jane était absolument splendide, tant au plan vocal que dans l’écrin des arrangements. Quant à Head Over Feet, livrée à la guitare acoustique, elle a tout simplement fait mouche. Les chansons de Jagged Little Pill, certaines créées spontanément, ont été pour Morissette une façon de dépeindre son univers de jeunesse et ce qui gravitait autour d’elle. Souvent, l’écriture personnelle et la plus universelle qui soit.

Alanis Morissette a notamment chanté ses tubes Ironic et You Oughta Know. Photo : SNAPePHOTO / Patrick Beaudry

Les relations interpersonnelles, les ruptures acrimonieuses, la violence faite aux femmes : une foule de thèmes et de sujets abordés par l’artiste résonnent encore avec notre époque, parfois pour le meilleur, mais le plus souvent pour le pire. Dans cette perspective, entendre les spectateurs – et surtout les spectatrices – reprendre en cœur les refrains ressemblait bien plus au cri commun d’une génération qu’un banal moment de nostalgie musicale.

Et plus ça allait, plus Morissette haussait la cadence. La voix, toujours plus ajustée, avait une flexibilité insensée par moments. En position fixe, on la voyait se tenir à son pied de micro et sa tête pencher vers l’arrière. En mouvement, elle éloignait le micro d’elle en étirant la note à l’infini. Et Morissette, avec sa démarche saccadée, était plus que jamais la Alanis des débuts en tournoyant sur elle-même et en faisait valser ses cheveux dans tous les sens, manière métal, histoire de nous rappeler qu’elle s’est fait connaître dans l’ère post-grunge.

Durant Ironic, qui a irradié le Centre Bell, on a vu des images de Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters récemment décédé, avec lequel Morissette avait travaillé en début de carrière.

Évidemment, You Oughta Know a été le proverbial brûlot pressenti, d’autant plus que des images de flammes défilaient sur les écrans à ce moment.

Je doute que quiconque ait quitté le Centre Bell autrement qu’avec un sourire dans le visage.

Mais au-delà de la qualité des prestations vues, je me dis qu’Alanis Morissette et Shirley Manson – avec des styles et des manières de faire bien différentes – ont fait la démonstration qu’elles ont été des modèles pour leurs générations.

Modèles qui, ma foi, sont encore drôlement pertinents. Le temps n’aura pas effacé ça non plus.