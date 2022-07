Des représentants russes et ukrainiens en Turquie débloquer la question des céréales

Une réunion entre Russes et Ukrainiens en présence de représentants de l'ONU doit s'ouvrir mercredi en Turquie sur la difficile question des exportations des céréales via la mer Noire, sur fond d'aide financière accrue des Occidentaux à Kiev.

Des délégations militaires des ministères turc, russe et ukrainien de la Défense, ainsi qu'une délégation des Nations unies, s'entretiendront à Istanbul sur la livraison en toute sécurité vers les marchés internationaux des céréales en attente dans les ports ukrainiens , a déclaré mardi le ministre turc de la Défense Hulusi Akar.

La Russie a confirmé cette rencontre, tout en soulignant qu'elle voulait notamment se garder la possibilité de contrôler et de fouiller les navires pour éviter la contrebande d'armes .

L'Ukraine s'est de son côté dite favorable au règlement de la question du déblocage des céréales ukrainiennes sous les auspices de l'ONU .

Nous avons vu depuis quelques semaines que la Russie demandait condition sur condition à une telle réunion, donc je reste prudente , a déclaré mardi soir la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna.

Toujours sur le front diplomatique, le Kremlin a annoncé mardi un entretien bilatéral entre Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays se pose en médiateur entre Kiev et Moscou. Les deux hommes se rencontreront en marge d'un sommet sur la Syrie le 19 juillet à Téhéran, avec leur homologue iranien Ebrahim Raïssi.

L'Iran s'apprêterait d'ailleurs à livrer des centaines de drones à la Russie, selon Washington.

Des généraux iraniens visitent un site souterrain avec des drones. Photo : Reuters / Wana News Agency

Dans ce contexte, les États-Unis ont fait savoir mardi qu'ils allaient verser 1,7 milliard de dollars supplémentaires au titre de leur aide à l'Ukraine.

Cela doit porter à 4 milliards le montant total des sommes réglées par les Américains aux Ukrainiens depuis le déclenchement de la guerre.

Cette nouvelle contribution fait partie des 7,5 milliards de dollars promis à Kiev par le président américain Joe Biden en mai.

À Bruxelles, les ministres des Finances des États membres de l'Union européenne ont quant à eux donné leur feu vert au versement d'un milliard d'euros à l'Ukraine, faisant passer à 2,2 milliards d'euros le total de l'assistance financière des Vingt-Sept à ce pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders a pour sa part souligné qu'environ 13,8 milliards d'euros d'avoirs d'oligarques et d'entités avaient été gelés dans l' UE dans le cadre des sanctions contre la Russie.

On ne peut pas fuir la guerre

Sur le terrain des opérations militaires, l'armée ukrainienne a affirmé avoir bombardé dans la nuit de lundi à mardi les forces ennemies dans la région occupée de Kherson, tandis que des missiles russes se sont abattus en nombre sur Mykolaïv, plus à l'ouest.

Une carte de l'invasion russe en Ukraine réalisée à l'aide des données d'OpenStreetMap. Photo : CBC / © OpenStreetMap contributors

Sur le front sud, l'Ukraine a déclaré avoir frappé dans la nuit de lundi à mardi les troupes russes à Nova Kakhovka, provoquant la mort de 52 soldats et détruisant un dépôt de munitions.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient un champignon de fumée de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Les autorités d'occupation mises en place par les Russes, qui ont accusé l'armée ukrainienne d'avoir touché des maisons et tué au moins sept personnes, ont dénoncé un acte de terrorisme .

Limitrophe de la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014, cette zone est largement aux mains des militaires russes.

Les Ukrainiens y mènent depuis plusieurs semaines une contre-offensive tandis que le gros des unités russes est déployé dans la région minière du Donbass, dans l'est.

Dans la partie méridionale de l'Ukraine, les Russes ont procédé très tôt mardi à des frappes massives de missiles sur Mykolaïv, touchant deux établissements médicaux et des immeubles d'habitation, selon le maire de cette ville Oleksandre Senkevytch.

Mykolaïv est une ville industrielle et portuaire du sud de l'Ukraine. Photo : Reuters / State Emergency Service of Ukraine.

Il a aussi évoqué mardi soir la destruction complète d'une école, annonçant un bilan global de 12 blessés. Au moins 19 missiles Smerch et Tornado ont été tirés, a précisé le gouverneur de la région Vitaly Kim, qui a fait état de douze blessés.

La terreur russe a franchi depuis longtemps la ligne au-delà de laquelle il est devenu évident pour beaucoup dans le monde civilisé que punir la Russie [...] est une question de sécurité mondiale , a commenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La guerre continue. Il ne se passe pas un jour sans bombardements russes , a insisté le président ukrainien dans son adresse de mardi soir.

L'armée russe, de son côté, a dit avoir détruit un système Harpoon avec un missile à Berezan, dans la région d'Odessa, ainsi que des unités militaires et des dépôts de munitions dans le district de Matviivka de la région de Mykolaïv.

Dans l'est de l'Ukraine, Kiev s'attend à une nouvelle offensive russe dans la région de Donetsk — partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses — avec celle de Lougansk dont les Russes ont affirmé s'être complètement emparés.

Pendant ce temps, à Moscou, l'ambassade de la province séparatiste de Donetsk a été inaugurée mardi, en présence du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Photo : Reuters / Evegnia Novozhenna

Le bilan du bombardement russe dimanche d'un immeuble d'habitation à Tchassiv Iar, dans ce même bassin minier, a grimpé à 45 morts au moins, selon le dernier bilan des secours ukrainiens.

À Bakhmout, une autre localité de la région de Donetsk, des tirs d'artillerie se sont fait entendre mardi dans un centre-ville quasi déserté.

On ne peut pas fuir la guerre et on ne sait jamais où elle va vous trouver , a simplement résumé Lioubov Mojaïeva, une agronome de 60 ans.

Le front se rapproche , constate, résigné, Dmytro Podkuyidko, un responsable de la mairie.

Dans le nord-est, à Kharkiv, cinq personnes ont été blessées dans de nouveaux bombardements, ont déploré les autorités régionales.