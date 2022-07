Panne chez Rogers : les abonnés bénéficieront d’un crédit de cinq jours

Rogers accordera un crédit de cinq jours à ses clients à la suite de la panne massive de son réseau qui a affecté le service téléphonique et Internet de millions de Canadiens la fin de semaine dernière.

La panne a également perturbé les services gouvernementaux et les systèmes de paiement, suscitant des critiques et des questions de la part du gouvernement fédéral et de l'organisme de réglementation des télécommunications.

Nous avons écouté nos clients et les Canadiens de partout au pays qui nous ont dit à quel point les répercussions de la panne ont été importantes pour eux , a déclaré Chloé Luciani-Girouard, porte-parole de Rogers Communications, dans un courriel envoyé à CBC News.

Nous savons que nous devons regagner leur confiance .

La porte-parole a qualifié le crédit comme un premier pas en ce sens.

Rogers attribue la panne à une défaillance du système réseau après une mise à jour de maintenance.

L’entreprise de télécommunications avait précédemment déclaré qu’elle allait créditer de manière proactive tous ses clients touchés et que ce crédit serait automatiquement appliqué à leurs comptes.

Mais des rapports indiquaient que Rogers ne créditerait ses clients que pour deux jours de service perdu, ce qui représente de 4 à 6 $ par service cellulaire et Internet, a écrit Vince Valentini, analyste du secteur à la Banque TD, dans une note de TD Securities.

Certains avaient suggéré que ce n'était pas suffisant, étant donné l'ampleur des dommages.

Le CRTC ordonne à Rogers de lui fournir des explications détaillées au sujet de la panne massive de son réseau d'ici le 22 juillet. Photo : Reuters / DADO RUVIC

David Soberman, titulaire de la chaire nationale canadienne de marketing stratégique à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, a déclaré plus tôt que l'entreprise devait rembourser les clients pour au moins une semaine de service.

Ce serait probablement le strict minimum , a-t-il dit.

Il a suggéré que Rogers devait apprendre une règle simple en affaires : si les clients n'ont pas l'impression d'être traités correctement, ils partent.

« S'ils perdent 5, 6 ou 7 % de leurs clients, ce sera bien pire que de [payer] une semaine de [compensation]. » — Une citation de David Soberman, de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto

C’est la deuxième fois en autant d’années que l'entreprise est secouée par une panne majeure. Les réseaux câblés et sans fil de l’entreprise avaient également été interrompus en avril 2021.

Rogers avait alors blâmé une mise à jour du logiciel chez l'un de ses fournisseurs d'équipement.

L’entreprise avait offert à ses clients des rabais pour leurs services, qui se sont finalement élevés à quelques dollars par client.

En janvier dernier, le géant torontois des communications a déclaré un bénéfice net trimestriel de 405 millions de dollars.

Rogers dit fournir des services à environ 11,3 millions d'abonnés sur le marché canadien du sans-fil.

Un énorme coup à encaisser

Le contrat de service résidentiel de Rogers stipule que si une panne dure plus de quatre heures, les clients ont droit à une journée de crédit sur leur compte pour chaque service qu'ils possèdent , a déclaré Marina Pavlović, codirectrice intérimaire au Centre de droit, de technologie et de société de l'Université d'Ottawa, à Aarti Pole, présentatrice du réseau de nouvelles de CBC.

La plupart des gens ne lisent pas ce contrat, donc ils ne savent même pas que cette clause existe .

Dans ses conditions d’utilisation, Rogers s’est dotée d’une clause de limitation de responsabilité qui s’applique à de nombreuses situations, incluant les pannes, affirme Mme Pavlović.

« Et ce que cette clause dit, c'est que l'entreprise ne garantit pas un service ininterrompu. Que cela soit juste ou non est une tout autre question. » — Une citation de Marina Pavlović, du Centre de droit, de technologie et de société de l'Université d'Ottawa

Rogers ne se distingue pas des autres entreprises de télécommunications en limitant sa responsabilité en cas de panne, ajoute-t-elle. Tous les fournisseurs de services de télécommunications ont des clauses comme celle-là.

David Finch, professeur de marketing à l'Université Mount Royal de Calgary, qui a déjà travaillé pour Rogers, affirme que s'il travaillait encore pour l'entreprise, son conseil serait d’offrir à chaque client touché un mois de service gratuit.

Une telle mesure représenterait probablement un énorme coup financier , concède-t-il, mais elle pourrait mettre fin à la colère des clients dès maintenant.

Dan Kelly, directeur de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), a déclaré lundi que les propriétaires d'entreprises devraient bénéficier d'un mois gratuit de service Rogers pour compenser la panne. Il note que cette dernière est survenue alors que les entreprises peinent à se remettre de la pandémie de COVID-19.

« Il y a des entreprises au Canada qui ont été fermées pendant plus de 400 jours [...] au cours des deux dernières années, et donc chaque jour de vente est absolument critique dans cette période de reprise. » — Une citation de Dan Kelly, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Cette panne a été tout simplement brutale, et représente bien plus qu'un inconvénient. Cela est revenu à couper dans des revenus très limités à une période très critique.

D'après un texte de Mark Gollom de CBC.