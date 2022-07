Des secteurs de Hatley durement touchés par des conditions météo violentes

Sur le chemin de Woodland Bay, en bordure du lac Massawippi, des vents violents et de fortes pluies ont laissé de lourds dommages sur leur passage, dont de nombreux arbres déracinés ou brisés.

En tombant, des arbres ont également endommagé maisons et poteaux d’électricité, privant de nombreux secteurs de courant. Selon le site web d’Hydro-Québec, un peu plus de 150 clients manquaient d’ailleurs encore d’électricité dans la municipalité d’Hatley vers 22 h 00 mardi.

Environ 150 ménages n'avaient pas d'électricité dans la municipalité de Hatley mardi soir. De nombreux arbres sont tombés sur des poteaux ou des fils électriques. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Pierre Morency, qui est propriétaire sur le chemin de Woodland Bay, a eu une mauvaise surprise en rentrant chez lui mardi soir. On voyait des branches et des arbres cassés un peu partout sur le chemin du Lac. C’est quand on est arrivés ici qu’on a fait le tour de la maison. Des branches cassées, de l’eau dans la maison. On s’est mis à faire le tour et on a vu que tout était brisé partout. Une pruche a coupé complètement la ligne électrique , s’exclame-t-il.

« Ça fait 11 ans [que je vis ici], et je n’ai jamais vu quelque chose comme ça. Il y a de bons vents, on est dans un couloir de vent, mais avoir des vents comme ça, quand on dit que ça renfonce des clôtures, c’est assez impressionnant. » — Une citation de Pierre Morency, résident

Un arbre déraciné a amené avec lui une structure qui y était aménagée sur le chemin de Woodland Bay. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Justin Payette, dont la famille possède un chalet dans le même secteur, a été témoin de l'événement météorologique. Il y avait un mur gris, on ne pouvait plus voir les montagnes derrière. On est vite allés ramasser les affaires sur la plage. Il pleuvait tellement fort et il y avait beaucoup de vent que ça pinçait, ça faisait mal. Quand on est rentrés dans le chalet à la fin, il y a un gros arbre qui est tombé sur le chalet et ça a fait un gros "BOOM" [...] quand on est sortis, on a vu l’arbre partout sur le porche, c’était assez épeurant.

Une autre résidente du secteur rencontrée par Radio-Canada indique qu’en après-midi vers 15 h, le ciel est devenu incroyablement sombre. Ça a peut-être duré 10 minutes, mais au point que je disais à mon mari qu’on devrait peut-être descendre dans le sous-sol. C’était très violent , relate-t-elle.

Un arbre est tombé sur des fils électriques près du Centre communautaire de Hatley. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Des arbres cassés et des poteaux électriques renversés pouvaient également être observés ailleurs dans Hatley mardi soir autour de la rue Main et de la route 143.

Un tronçon de la route 143 était fermé entre le chemin du Roy et le chemin Harvey en raison de poteaux électriques tombés. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

En après-midi, de nombreuses ville et municipalités estriennes, dont Granby, Waterloo, Sherbrooke, Coaticook et Lac-Mégantic ont été touchés par des alertes d’orages violents. Ces alertes ont été levées vers 17 h.