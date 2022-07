Pénurie de sages-femmes sur l’île Salt Spring : de futurs parents doivent déménager

Robyn Millerd voulait donner naissance à son bébé sur l'île Salt Spring, où elle a grandi et vit toujours, mais au lieu de cela, en raison d'une pénurie de personnel dans le seul hôpital des îles Gulf du Sud, elle a dû déraciner sa vie et déménager sur l'île de Vancouver à 38 semaines de grossesse.

Elle fait partie de plusieurs parents des îles Gulf du Sud qui ont été touchés par le départ d'une sage-femme à l'hôpital Lady Minto, sur l'île Salt Spring.

Ceux qui déménagent se rendent près des installations du district de Cowichan, de Sidney, de Victoria ou du Grand Vancouver, où le logement à court terme peut être coûteux et difficile à trouver.

Robyn Millerd dit qu'elle a eu de la chance, car elle et son mari ont pu rester chez un ami à Saanich près de l'hôpital général de Victoria, et son mari a pu trouver du travail dans la capitale. Mais bien qu’elle ait été soutenue par ses proches, elle explique que ce déménagement a été stressant et lui a fait perdre le sommeil.

« La dernière période de la grossesse est vraiment intense et vraiment émouvante... c'était définitivement un ajustement. Vous voulez être chez vous, vous voulez être là où se trouvent vos amis et votre famille et vous sentir en sécurité. » — Une citation de Robyn Millerd

Son bébé est né fin juin, 13 jours après la date prévue. Le couple et leur chien sont restés à Saanich pendant quatre semaines au total avant la naissance, et n’aurait pas pu payer quatre semaines dans un Airbnb, dit-elle.

Une relocalisation jusqu'à mi-août

La régie de santé de l'île de Vancouver indique que la relocalisation est en vigueur jusqu'à mi-août pour les patientes enceintes entre 37 et 42 semaines. Cette pénurie devrait toucher huit familles, qui ont toutes été contactées, selon la régie.

Les défis liés à la main-d'œuvre dans le milieu de la santé ont un impact dans tout le pays, y compris les îles Gulf. Fournir aux patients des soins sûrs et de haute qualité est notre priorité absolue , a déclaré un porte-parole.

Angela Flegel, doula et éducatrice prénatale sur l'île Salt Spring, explique que l'hôpital Lady Minto avait deux sages-femmes jusqu'au mois dernier, lorsque l'une d'elles a déménagé.

Depuis lors, l'hôpital n'a pas été en mesure de prendre en charge les accouchements. Une deuxième sage-femme ou une autre accoucheuse éligible doit être présente à toutes les naissances, selon l'Ordre des infirmières et des sages-femmes de la Colombie-Britannique.

Angela Flegel explique qu'avant même le départ de la sage-femme en juin, les patientes enceintes devaient déménager pour accoucher chaque fois que l'une des sages-femmes était malade ou en vacances.

En raison des obstacles financiers et logistiques liés au déménagement temporaire, certaines patientes attendent d'avoir accouché pour quitter l'île, explique la doula, ou choisissent d'accoucher à domicile sans surveillance, ce qui peut comporter des risques.

Pas de prise en charge de certaines grossesses à risque

Lorsque Nisha Moodley a accouché en septembre 2021, l'une des sages-femmes était en arrêt de travail. Sa grossesse étant jugée à risque, elle aurait dû déménager de toute façon, car l'hôpital Lady Minto n'a pas de ressources pour certaines procédures.

Elle et son partenaire ont séjourné dans trois Airbnb différents à Victoria pendant deux semaines autour de la naissance, dépensant environ 3000 $ pour l'hébergement. Je ne sais tout simplement pas ce que font les gens lorsqu'ils ont un faible revenu, j'imagine juste une mère ou une personne enceinte devant dormir sur un canapé.

« Ce qui est difficile à comprendre, c'est que nous n'avons pas suffisamment de soins pour quelque chose d'aussi simple qu'un bébé à naître ici. » — Une citation de Nisha Moodley

La régie de santé de l'île de Vancouver assure que les familles qui ont besoin d'une aide financière peuvent avoir accès au programme d'aide au voyage fourni par la province, qui couvre une partie des frais de transport des résidents qui doivent se déplacer pour accéder à des services médicaux, y compris le transport par traversier.

Mais une aide pour les frais de logement n'est pas disponible.

D’après des informations de Michelle Gomez