Le candidat à la mairie Glen Murray veut faciliter la venue de réfugiés à Winnipeg

Dans un événement organisé mardi dans un parc du centre-ville, M. Murray a vanté les succès du Programme d'assurance de parrainage privé de réfugiés de Winnipeg, mis en place en 2003. Il a indiqué que le programme a été aboli en 2016.

Au moins 18 000 réfugiés sont arrivés à Winnipeg entre 2003 et 2011 dans le cadre du Programme d'assurance du parrainage privé de réfugiés, faisant de Winnipeg la capitale canadienne du parrainage privé de réfugiés , a-t-il affirmé dans son allocution. Au cours de la même période, l'immigration globale au Manitoba est passée d'environ 6000, en 2003, à plus de 16 000 par an, en 2011, en grande partie grâce au programme de réfugiés.

Ce programme était un fonds de 250 000 $ qui offrait des garanties financières aux personnes parrainant des réfugiés venus à Winnipeg, explique M. Murray.

Glen Murray attaque le candidat Gillingham

Le candidat Murray affirme que le programme a été coupé par [Scott] Gillingham et les autres au conseil municipal .

Jusqu'à tout récemment, M. Gillingham occupait le rôle de président du Comité des finances de la Ville de Winnipeg, responsable d'élaborer le budget municipal. Il était à ce poste depuis 2016.

Il était un joueur clé de cette abolition en 2016 , a lancé Glen Murray. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment d'économie. Les 250 000 $ étaient déjà là. En plus, ce conseil municipal criait sur tous les toits le grand besoin d'augmenter la population. Ils ont annulé ce programme unique et couronné de succès.

Cette prise de position est la première attaque frontale de Glen Murray contre un autre candidat à la mairie en vue des élections municipales du 26 octobre prochain.

Le conseiller municipal de Winnipeg Scott Gillingham brigue la mairie de Winnipeg lors des élections municipales en octobre 2022. (archives) Photo : Radio-Canada

Scott Gillingham se défend et affirme que M. Murray fait fausse route.

Il indique que les sommes restantes dans ce programme, soit 185 000 $, ont été transférées à la Winnipeg Foundation, un organisme sans but lucratif, pour qu'elle les administre au nom de l'organisme Manitoba Refugee Sponsors.

Nous avons pris la décision responsable, en tant que conseil, de transférer ces fonds à la Winnipeg Foundation afin que ce programme puisse continuer à aider les réfugiés , affirme M. Gillingham.

La directrice des communications de la fondation, LuAnn Lovlin, soutient toutefois que l'organisme à but non lucratif n'administre pas les fonds. La fondation détient simplement l'argent en fiducie au nom de Hospitality House Refugee Ministry et de Welcome Place, précise-t-elle par courriel.

M. Murray, qui a été maire de Winnipeg de 1998 à 2004, et M. Gillingham, conseiller sortant de St. James, sont deux des noms les plus connus parmi les 11 candidats inscrits à la course à la mairie.

Les autres candidats à la mairie sont : Idris Adelakun

Rana Bokhari

Chris Clacio

Scott Gillingham

Robert-Falcon Ouellette

Shaun Loney

Jenny Motkaluk

Rick Shone

Desmond Thomas

Don Woodstock

Avec des informations de Bartley Kives