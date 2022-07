Duncan Keith annonce sa retraite après 17 saisons en LNH et trois coupes Stanley

Retenant parfois ses larmes, Duncan Keith a tenu à remercier ses coéquipiers, ses entraîneurs et les membres de sa famille de l'avoir aidé durant sa longue carrière.

Je pense que c'est comme ça que je voulais quitter, en sachant qu'il me restait encore du carburant et que je suis relativement en bonne santé , a déclaré le membre de quatre équipes d'étoiles.

Le joueur de 38 ans a disputé 1256 matchs dans la Ligue nationale de hockey ( LNH ), la majeure partie avec les Blackhawks de Chicago. Il a récolté 646 points et a soulevé la coupe Stanley à trois reprises (2010, 2013 et 2015).

Alex Tuch (89), Corey Crawford (50), Adam Boqvist (27) et Duncan Keith (2). Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Il a aussi remporté un trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries en 2015, après avoir amassé 21 points (trois buts, 18 passes) en 23 matchs et deux trophées Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH en 2010 et 2014.

Ce brillant parcours l’amènera à jouer sa dernière saison avec les Oilers d’Edmonton, où il a amassé 20 mentions d’aide en 64 matchs. Les Oilers avaient acquis ses services dans un échange avec les Blackhawks de Chicago, en cédant un autre défenseur, Caleb Jones, et un choix au repêchage.

« Pouvoir mettre le chandail des Oilers et le porter avec fierté, ça signifiait beaucoup. » — Une citation de Duncan Keith

Son expérience, tant dans la LNH que sur la scène internationale, a été payante pour le club de la capitale albertaine. Il réussit à inscrire un but et quatre passes en 16 matchs lors des séries, aidant son équipe à se qualifier pour la finale de l'Ouest contre l'Avalanche du Colorado, alors que les Oilers n'ont réussi à gagner qu'un seul match en séries au cours des deux dernières saisons.

Le solide défenseur a également représenté le Canada aux Jeux olympiques de 2010 et de 2014, décrochant à chaque fois la médaille d'or.

Le poids de la famille

C'est la famille du joueur qui a attiré Duncan Keith à Edmonton, après un parcours distingué comme pierre angulaire de la défense avec Chicago. Il avait exprimé aux Blackhawks son désir de se rapprocher de son fils de 8 ans Colton, qu'il n'a pas régulièrement vu durant la pandémie de COVID-19.

C'était une décision très difficile, mais en rétrospective, ça été l'une des meilleures de ma vie , a déclaré Keith Duncan.

« J'aime encore le hockey et ça va toujours rester. » — Une citation de Duncan Keith

Une grande partie de cette décision était de pouvoir jouer ici à Edmonton devant ma famille , a ajouté Keith, qui a une tante, un oncle et des cousins dans la ville.

Après une solide saison avec les Oilers, la famille est aussi la raison pour laquelle Keith Duncan se sent prêt à mettre un terme à sa carrière dans la LNH après 17 saisons.

En vieillissant [ il aura 39 ans samedi] et avec l'idée d'être plus près de son fils, Colton, la décision était évidente pour le défenseur des Oilers. L'idée d'être plus près de mon fils et d'être autour de lui et de son hockey, plus ça se concrétisait, plus j'étais excité , a-t-il indiqué.

Tyson Barrie a inscrit le but gagnant pour les Oilers en fin de troisième période lors d'un match disputé à Los Angeles le 12 mai 2022. Photo : usa today sports / Gary A. Vasquez

Keith a souligné comment les partisans des Oilers ont créé une atmosphère du tonnerre à la Place Rogers, en particulier en séries.

C'est spécial de jouer en séries à Edmonton , a-t-il dit. Vous vous sentez comme un gladiateur en sortant du vestiaire. C'est une sensation incroyable, a-t-il confié.