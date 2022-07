L’avis de veille d’évacuation émis en raison des feux est levé dans le centre du Yukon

Les communautés de Mayo, Elsa, Keno et le lodge de Moose Creek ainsi que le site de la mine d’or Victoria et la route Silver Trail n’ont plus à se tenir sur le qui-vive en raison des feux.

L’avis de veille d'évacuation qui les concerne a été levé.

Selon un communiqué de presse, le niveau de risque a baissé dans la zone centre du Yukon et les personnes et biens se trouvant dans ces collectivités ne sont plus considérés comme en danger potentiel.

Le temps plus frais et l’augmentation des précipitations ont réduit l'intensité des feux à travers le Yukon et ont limité le nombre de nouveaux brasiers sur le territoire.

Les résidents doivent néanmoins rester vigilants.

Mardi, il y avait 181 feux actifs au Yukon, dont huit s'étant déclarés depuis la veille. Depuis le début de la saison des incendies, plus de 1300 kilomètres carrés de terres ont été brûlés.

En parallèle, mardi toujours, le gouvernement a modifié son avis relatif aux déplacements, instauré le 8 juillet, affirmant que le territoire est un endroit sûr et accueillant pour les visiteurs et que les voyages d'agrément sont permis.

Le Yukon est vaste, et bien qu'il y ait des incendies dans plusieurs régions, de nombreuses communautés yukonnaises sont accessibles et accueillent les touristes , peut-on lire dans l'avis.

Lundi, des routes, dont une section de la route Klondike Nord, ont rouvert après que la chaleur et la sécheresse ont pris fin au territoire.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, dans les deux prochains jours, la pluie devrait tomber au moins par intermittence dans la plupart des régions du Yukon.