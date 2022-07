Bruno Blanchet « trouve des amis sur son chemin », à la course, entre Lévis et Le Bic

Bruno Blanchet n’est jamais à court d’aventures. Cette fois-ci, le voyageur a décidé d’ouvrir une carte du Québec. En regardant vers le Bas-Saint-Laurent, il s’est donné le défi de parcourir à la course à pied les 273 kilomètres qui séparent Lévis et le parc national du Bic.

J’avais quatre jours de congé et j’avais un rendez-vous avec mon ami Guy Jodoin pour [l'enregistrement de l'émission] La Belle Tournée au Bic. J’ai regardé la carte et je me suis dit que j’aurais le temps, à 70 kilomètres par jour , raconte Bruno Blanchet.

L'humoriste est accompagné par son amie, Anne Genest, auteure et amatrice de course à pied.

Bruno Blanchet est accompagné par son amie, Anne Genest (en orange), amatrice de course à pied. Sur la route, entre Trois-Pistoles et le Bic, d'autres sportifs se greffent au défi. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Ils ont quitté Lévis samedi et espéraient rejoindre le parc national du Bic mardi. Cependant, les conditions pluvieuses ont retardé les coureurs qui ont décidé de passer la nuit de mardi à Saint-Simon-de-Rimouski avant de repartir vers leur destination mercredi matin. L’enregistrement de l’émission La Belle Tournée est prévu le jeudi 14 juillet.

Courir à la rencontre des Québécois

Bruno Blanchet n’est parti qu'avec un petit sac et deux bouteilles d’eau. Il comptait sur l’hospitalité des Québécois pour se ravitailler et s’arrêter pour dormir. Je me disais que sans doute je pourrais trouver des amis en chemin… Et ça marche à merveille , se réjouit-il.

Sur la route, les admirateurs qui suivent son parcours sur les réseaux sociaux lui distribuent des victuailles.

Sur la route, à Trois-Pistoles mardi, Bruno Blanchet prend le temps de saluer ses admirateurs. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

« On est en train de battre un record de selfies! » — Une citation de Bruno Blanchet, humoriste, comédien et coureur

Le parcours de l'aventurier est aussi ponctué par de nombreuses poignées de main, des photos et de rencontres avec d'autres valeureux sportifs qui viennent se greffer à lui et Mme Genest pour une partie du parcours. C’est des rencontres extraordinaires , confie Bruno Blanchet.

C’est comme un retour aux sources pour celui qui a parcouru le monde. On sort d’un bout où ça a été difficile, puis j’avais envie, après tout ce que je fais ailleurs dans le monde, pour une fois, je me le suis offert ici dans ma province, dans mon pays. Je ne peux pas être plus choyé que ça. C'est une vague d’amour extraordinaire! , explique Bruno Blanchet qui est aussi animateur de séries de voyage.

Après une nuit passée à Saint-Simon-de-Rimouski mardi soir, Bruno Blanchet devrait parcourir la trentaine de kilomètres qu'il lui reste avant d'atteindre la fin du parcours, au parc national du Bic, mercredi.