En attendant le retour Masoli, place au tandem Evans-Arbuckle à Ottawa

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La blessure de Jeremiah Masoli ouvre la porte à Nick Arbuckle et à Caleb Evans pour s’établir aux commandes de l’attaque du Rouge et Noir d’Ottawa.

Échangé des Elks d’Edmonton lundi, Nick Arbuckle a pris part, mardi, à son premier entraînement avec l’équipe. Le nouveau venu se dit en santé et prêt à jouer si on fait appel à ses services.

Pour autant, c’est Caleb Evans qui a obtenu la majorité des répétitions au poste de quart-arrière.

Est-ce que cela signifie qu’il sera le partant, samedi, à Hamilton, pour affronter les Tiger-Cats?

À cette question, l’entraîneur-chef Paul LaPolice a préféré garder son jeu bien fermé. On va voir. C’est une question difficile. La semaine est jeune. On va voir. Je vais annoncer cela dans les prochains jours , a-t-il dit.

Paul LaPolice en est à sa deuxième saison aux commandes du Rouge et Noir d'Ottawa (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

De son côté, Nick Arbuckle a parlé comme un bon vétéran et comme un joueur d’équipe.

Je vais me préparer à aider mon équipe. Avec les Elks, nous avons joué contre Hamilton, plus tôt cette saison, et nous avons gagné. Si je peux aider Caleb [Evans], je vais l'aider. Je ferai tout ce qui pourrait aider l'équipe à gagner.

Le principal intéressé est de retour dans la capitale nationale. Tout juste avant le début de la pandémie, le Rouge et Noir a payé le gros prix pour faire son acquisition en provenance de Calgary.

Nick Arbuckle a été présenté aux médias en tant que membre du Rouge et Noir d'Ottawa, en février 2020 (archives). Photo : Rouge et Noir d'Ottawa

Il a passé près d’un an à se familiariser avec les installations du Rouge et Noir et a même vécu à Ottawa avec sa femme et leur poupon, maintenant âgé de deux ans.

Mais le club l’avait libéré avant le coup d’envoi de la saison 2021 pour faire de la place à Matt Nichols, qui n’a finalement rien cassé à Ottawa.

Je n’en veux pas à l’ancienne organisation. Le contexte est totalement différent. De toute façon, l’important n’est pas la façon dont tu fais ta place. Ce qui importe, c’est seulement de tirer profit de chaque occasion.

La page est tournée

La blessure de Jeremiah Masoli, survenue vendredi à Regina, a causé beaucoup de frustration dans le camp ottavien.

Le Rouge et Noir devra se débrouiller sans son quart-arrière partant pendant une période de 10 à 12 semaines, tandis que son rival, Garrett Marino, qui a causé sa blessure, manquera seulement quatre matchs puisqu’il a été suspendu par la Ligue canadienne de football (LCF).

Garrett Marino a célébré son geste, après avoir été expulsé, vendredi, à Regina (archives). Photo : La Presse canadienne / Kayle Neis

Malgré tout, l’entraîneur-chef Paul LaPolice et les joueurs ont choisi de tourner la page et de regarder vers l’avant. Le centre-arrière Marco Dubois convient toutefois que le purgatoire de Garrett Marino aurait pu être plus long, selon lui.

C’est sûr qu’il aurait pu en avoir plus, mais ce n’est pas moi qui prends les décisions. Je trouve ça désolant comme jeu. On joue au football pour faire mal à l’adversaire, mais jamais pour le blesser. Sur ce jeu, on voit que son intention est de blesser. C’est dommage.

Marco Dubois en est à sa quatrième saison à Ottawa (archives). Photo : Rouge et Noir d'Ottawa

Quoi qu’il en soit, Marco Dubois est déterminé à arracher la première victoire de la saison, samedi, à Hamilton. Les deux équipes qui croiseront le fer ont un dossier de quatre défaites en autant de matchs.