Un important projet éolien pourrait voir le jour dans la MRC d’Arthabaska

D’une capacité de 200 à 400 mégawatts, il comprendrait au plus 80 éoliennes.

Les villes de Victoriaville et de Warwick, ainsi que les municipalités de Saint-Albert, Sainte-Séraphine et Sainte-Élizabeth-de-Warwick sont visées par l'initiative.

Le projet, qui en est à ses balbutiements, s'effectuera dans le respect des communautés, assure le coordonnateur au développement chez Boralex Denis Legallais.

« Nous, Boralex, on a présentement 12 projets en opération au Québec. Tous les projets sont très très bien accueillis dans les communautés où ils existent. » — Une citation de Denis Legallais, coordonnateur au développement chez Boralex

Denis Legallais, coordonnateur au développement chez Boralex. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

On est très confiant qu'ici aussi, on va être capable de mettre en œuvre des mesures, d'entendre les besoins du milieu d'accueil, pour les prendre en compte dans la conception de notre projet pour en faire un projet qui soit accueilli et favorable pour l'ensemble de la communauté , ajoute-t-il.

D'autres soirées d'information auront lieu mercredi à Sainte-Séraphine et jeudi à Warwick.

Selon Boralex, la phase de construction pourrait créer au maximum environ 500 emplois.

Avec les informations de Jean-François Dumas