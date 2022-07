Frileux début de saison touristique en Gaspésie et sur la Côte-Nord

Les raisons de la baisse du nombre de touristes sont connues : flambée des prix du carburant et voyages internationaux ont détourné plusieurs touristes de la Gaspésie et de la Côte-Nord, selon des acteurs du milieu touristique... La seule qui ne fasse pas les manchettes, il suffit d’un coup d'œil à l’extérieur pour l’observer : la météo, le temps gris et frais.

Avoir un surplus de travailleurs est un fait rare par les temps qui courent, mais c’est bel et bien le cas au centre de plein air Attitude Nordique. La copropriétaire Caroline Dumais assure que ce n’est pas un problème, parce qu’il y a toujours quelque chose à faire, du peaufinage par exemple. Quoiqu’il en soit, c’est un été beaucoup plus tranquille, admet-elle, je ne dirais pas décevant, mais par rapport à l’été passé, c’est très différent.

Selon Paul Lavoie, directeur général de Tourisme Côte-Nord, l’année dernière a créé des attentes irréalistes.

« Je n'aime pas les comparaisons avec 2021, parce que ça restera à tout jamais une anomalie statistique. » — Une citation de Paul Lavoie, directeur général de Tourisme Côte-Nord.

On savait que ça pourrait être un peu moins élevé cette année , confirme Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie. Pas de surprise, donc, et les années précédant le début de la pandémie de COVID-19 seraient un meilleur point de référence pour plusieurs.

Au Parc naturel de Pointe-aux-Outardes près de Baie-Comeau, par exemple, on observe une légère hausse de l’achalandage par rapport à 2019, mais une diminution de moitié relativement à 2021 selon son directeur général, Denis Cardinal.

Les réservations sont là et le moral est bon

Tous les espoirs sont malgré tout permis pour les mois de juillet et août. Il y a des réservations qui rentrent tous les jours pour la fin juillet et à la fin août , assure Carl Beaulieu, propriétaire du Bistro La Marée haute à l’hôtel Le Manoir, à Baie-Comeau.

Le mois de juin n’est effectivement que le début de la saison touristique, et ce ne sont pas seulement les vacanciers de la construction qu’on attend plus tard dans l’été. Les Québécois reprennent leurs habitudes de voyages, cependant on devrait voir arriver les Européens, qui voyagent un peu plus tard , présage M. Lavoie, de Tourisme Côte-Nord. Perdre des visiteurs québécois au profit du tourisme international, donc, mais gagner en visiteurs étrangers, curieux du Québec.

Denis Cardinal, le directeur général du Parc nature de Pointe-aux-Outardes, assure que les mois de juillet et d'août seront occupés. Photo : Camille Lacroix

« Je pense qu’on va finir avec une saison vraiment intéressante malgré tout. » — Une citation de Denis Cardinal, directeur général du Parc nature de Pointe-aux-Outardes

La solution de certains entrepreneurs : se tourner vers le marché local. Faut pas juste penser aux touristes , affirme sans détour Coralie Dumais. On a commencé à créer des événements plus locaux comme des activités familiales , précise la copropriétaire d’Attitude Nordique, qui lancera aussi d’ici deux semaines une nouvelle offre avec une tyrolienne.

Les nuages et l'essence

Si on connaît les accusés - coût de l’essence, réouverture des frontières et conditions météorologiques peu clémentes - on s’accorde moins sur la gravité de leur méfait. Le prix à la pompe, quoiqu’il soit souvent mentionné, en laisse certains dubitatifs. Il y a eu beaucoup de tapage médiatique au sujet de l’essence, mais si on calcule la dépense, ça ne représente pas tant que ça réfléchit Carl Beaulieu, propriétaire du Bistro La Marée haute, à Baie-Comeau.

Le beau temps profiterait à la terrasse et au "food truck" du Bistro La Marée haute de Baie-Comeau, selon le propriétaire Carl Beaulieu. Photo : Carl Beaulieu

Même son de cloche à Tourisme Gaspésie. Pour Joëlle Ross, sa directrice générale, le prix de l'essence n’est pas un obstacle. Je pense que quand tu as décidé de voyager en Gaspésie, ce n'est pas ça qui va t’arrêter pour te rendre. Cela dit, les dépenses de déplacement pourraient avoir des conséquences collatérales. Je pense que ça va jouer sur tes autres dépenses , nuance Mme Ross.

« La décision de prendre des vacances, c’est une décision émotive. On ne prend pas une décision de vacances en fonction de facteurs qui sont très objectifs. » — Une citation de Paul Lavoie, directeur général de Tourisme Côte-Nord

En fin de compte, tous s’entendent pour dire que le temps qu’il fait n’aide pas. Médiocre , vents d’automne , pluvieux , pas beau , autant de qualificatifs pour dire, comme Caroline Dumais d’Attitude Nordique, qu’il fait frette .

avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve et de Zoé Bellehumeur