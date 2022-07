La première étape du 52 e Tour de l’Abitibi a débuté mardi en fin d'après-midi à Rouyn-Noranda. Des dizaines de cyclistes juniors, âgés de 17 et 18 ans, y prennent part.

Quelques minutes avant le départ, l’Amossois Thomas Périgny, qui participe à la compétition avec l’équipe abitibienne Subway, était fébrile.

« Je suis assez stressé. C’est la première fois que je vais rouler au Tour de l’Abitibi. On en a entendu parler toute notre vie. C’est là que ça se passe. » — Une citation de Thomas Périgny, cycliste amossois

Le cycliste amossois Thomas Périgny est arrivé troisième lors du Challenge Sprint, qui se déroulait lundi, la veille de la première étape du 52e Tour de l'Abitibi. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le directeur sportif de l’équipe abitibienne, Mathieu Roy, estime que le parcours de la première étape pourrait être intéressant pour les athlètes qu’il entraîne.

Ce qui rend la course intéressante, c’est le fait de traverser le Parc d’Aiguebelle. C’est seulement la deuxième fois qu’on traverse là-bas. Ça pourrait dynamiser la course et apporter de belles choses , souligne-t-il.

Le directeur sportif de l'équipe cycliste abitibienne Subway, Mathieu Roy. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

C’est un peu plus difficile

Le directeur technique du Tour de l’Abitibi, Bruno Gauthier, ne se cache pas que l’organisation a eu de la difficulté à recruter des personnes prêtes à donner un coup de main.

Après deux ans, c’est un peu plus difficile, mais on a quand même des gens intéressés par le Tour qui veulent que ça fonctionne. On a parfois eu des offres inattendues d’aide de gens d’un peu partout aux États-Unis , signale-t-il.

La directeur technique du Tour de l'Abitibi, Bruno Gauthier. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La première étape se termine mardi soir à Amos, vers 19h00, après que le peloton aura passé par le Parc d'Aiguebelle. Le départ de la deuxième des sept étapes aura lieu à Val-d’Or, mercredi en fin d’après-midi.