Une famille de Brampton cherche un donneur de cellules souches pour ses jumelles

Chez les Prajapati, à Brampton, les jumelles Misha et Zoey, âgées de deux ans, semblent mener une vie normale et courent partout en riant et en jouant.

Mais les parents Sanjay et Nipa disent que la famille a dû s’isoler au cours des deux dernières années.

Nous ne pouvons pas les emmener au parc du quartier, à la plage, nous ne pouvons vraiment pas sortir beaucoup , a déclaré leur père Sanjay.

Les jumelles sont tombés malades pour la première fois pendant quelques semaines à l'âge de sept mois environ. Puisque leur condition ne s’améliorait pas, elles se sont retrouvées à l'hôpital.

Nous y sommes restés un mois, et c'est là que nous avons appris leur diagnostic , a déclaré Sanjay.

Misha et Zoey ont reçu un diagnostic de maladie granulomateuse chronique (MGC), dans laquelle les globules blancs sont incapables de tuer certains types de bactéries et de levures. Cela signifie que les enfants sont très sensibles aux infections bactériennes et fongiques. Leurs parents doivent donc faire très attention qu’elles n’en contractent pas.

C'est très contraignant , a déclaré Sanjay.

Actuellement, le seul traitement possible pour les jumelles est une greffe de moelle osseuse, qui nécessite un donneur de cellules souches. À l'heure actuelle, il n'y a pas de donneur compatible pour les filles dans le registre national. Selon la Société canadienne du sang, plus de 1000 Canadiens sont en attente d'un donneur de cellules souches, et l'objectif de l'organisation est de faire en sorte que le registre reflète mieux la diversité de la population canadienne.

À l'heure actuelle, seulement 7 % des donneurs sont d’origine sud-asiatique. Une compatibilité est plus probable si le donneur a des antécédents similaires à ceux du patient.

La Dre Julia Upton, médecin au Hospital for Sick Children et professeure agrégée à l'Université de Toronto, affirme que la MGC est très rare. On estime qu'entre 40 et 400 enfants au Canada vivent avec cette maladie.

Les parents doivent rester très vigilants et consulter un médecin lorsque l'enfant se comporte différemment, qu'il est malade ou qu'il a de la fièvre , a déclaré le Dre Upton.

Celle-ci ajoute qu'il y aura probablement d'autres options de traitement à l'avenir, comme la thérapie génique, mais pour l'instant, une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches hématopoïétiques est le seul remède.

La greffe remplace [un type de globules blancs] et donne aux patients des cellules capables de combattre les infections et de réguler le système immunitaire , a expliqué la Dre Upton.

C'est facile, selon la Société canadienne du sang

Chris van Doorn, responsable du développement communautaire pour les cellules souches à la Société canadienne du sang, explique qu'il est fréquent que les personnes d'origines diverses aient plus de mal à trouver un donneur compatible.

Les personnes en bonne santé et âgées de 17 à 35 ans peuvent s'inscrire en ligne ou lors d'événements communautaires. Si nous avions un registre reflétant la population canadienne, il serait beaucoup plus facile de trouver des personnes compatibles.

La Société canadienne du sang s'efforce de recruter davantage de donneurs et tient à ce que le public sache que le processus est simple. Selon M. van Doorn, dans 90 % des cas, les cellules souches peuvent être prélevées par le sang.

C'est exactement comme un don de sang, mais vous êtes relié plus longtemps [à la machine] , a-t-il déclaré. Les cellules souches peuvent également être extraites par l'os de la hanche d'une personne.

Je ne connais rien d'autre qui soit aussi facile et qui permette de sauver directement une vie , a-t-il déclaré, ajoutant qu'une personne pourrait être le seul donneur au monde à pouvoir sauver un patient spécifique.

Les parents organisent une collecte de frottis

Dans l'espoir d'encourager davantage de personnes de divers milieux à envisager de devenir donneur, les Prajapati organisent une collecte de frottis près de la collecte de la Société canadienne du sang au Heartland Town Centre de Mississauga, le 7 août, de 11 h à 15 h.

Les jumelles Misha et Zoey ne peuvent jouer avec le chien de la famille en raison d'un risque accru de conctracter des infections. Photo : Radio-Canada / offerte par Sanjay Prajapati

Selon Sanjay, Misha reçoit une thérapie intraveineuse tous les deux mois pour des problèmes intestinaux, et il est urgent de trouver un donneur avant que leur état ne s'aggrave. Nipa et Sanjay ont des rêves simples pour leurs filles : les laisser jouer n'importe où à l'extérieur, leur permettre de passer enfin du temps avec le chien de la famille et, enfin, les envoyer à la crèche.

Les parents ont déclaré que la dernière fois que les filles ont été hospitalisées, les médecins leur ont dit qu'elles avaient beaucoup de chances de s'en sortir.