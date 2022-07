Nouvellement classé site patrimonial, le phare de l’île Verte guide les visiteurs

Au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, dans la toute petite municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, s'élève le phare de l'île Verte depuis plus de deux siècles. Le lieu vient d'être classé comme site patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications, une reconnaissance importante pour cet attrait touristique du Bas-Saint-Laurent.

Le phare et la maison du gardien, situés sur la côte nord de l'île, font partie de l'ADN du lieu.

La mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Louise Newbury, rappelle l'importance des lieux en raison notamment de leur âge. Le phare lui-même, sans être classé, était déjà d’intérêt parce que c’est le plus vieux phare sur le Saint-Laurent, construit en 1809 , dit-elle.

La mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Louise Newbury Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

L'acquisition du phare par la Municipalité en 2016 était accompagnée d'une enveloppe de 265 000 $ du gouvernement fédéral. Le montant n'était toutefois pas suffisant pour rénover le phare et les deux maisons de gardiens qui n'avaient jamais subi de travaux majeurs.

La communauté s'est mobilisée pour financer le montant restant pour pouvoir les restaurer. Des demandes à divers programmes de subventions ont été faites, mais aussi, certains projets ont été mis en veilleuse par la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pour arriver à payer la facture des travaux, qui s'élevait à plus de 657 000 $.

Le phare de l’île Verte a été classé immeuble patrimonial en juin 2022. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Jusqu’à maintenant, c’est la communauté qui a mis tout cet argent-là. On est une des plus petites communautés du Bas-Saint-Laurent et même du Québec avec 160 payeurs de taxes. Alors ces 160 personnes-là ont fait, grâce à toutes formes de programmes fédéraux et autres, des efforts pour restaurer et entretenir ce site-là , indique la présidente de la corporation des Maisons du Phare de l'île Verte, Anne Bérubé.

Le classement du site au patrimoine culturel ne vient avec aucun financement direct. Les biens patrimoniaux classés sont cependant admissibles à certaines subventions.

En classant un bien patrimonial, la ministre reconnaît formellement sa valeur patrimoniale, assure légalement la protection du bien et favorise sa transmission aux générations futures [...] Les biens patrimoniaux classés sont admissibles à des aides financières, notamment par le Fonds du patrimoine culturel québécois. source : ministère de la Culture et des Communications du Québec

La municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs affirme avoir déjà demandé le classement du phare par le passé, mais sans succès.

C’est pour ça que c’est un petit peu ironique , souligne Anne Bérubé. C’est facile de classer un phare qui a été soutenu, entretenu par la communauté aussi fortement. […] Ça vient un peu tard , déplore-t-elle.

La Municipalité n'a donc pas attendu le classement pour rénover selon les règles de l'art avec les matériaux d'origine, à l'exception des fenêtres. Elle souhaite maintenant que cette annonce gouvernementale ouvre la porte à d'autres sources de financement.

Construit entre 1806 et 1809, le phare de l'île Verte servait à indiquer l'entrée du chenal sud du fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Le fait que l’on soit classé ça va nous donner un petit peu plus de crédibilité auprès des programmes. Ça risque de nous aider peut-être à être sélectionnés si on dépose un projet , affirme la mairesse Newbury.

L'ancienne poudrière, le hangar à huile et le criard du phare pourraient notamment avoir besoin de subir des travaux de réfection au cours des prochaines années.

D'après les informations de Fabienne Tercaefs