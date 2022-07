Plus de 100 000 personnes en attente d’un médecin de famille en Nouvelle-Écosse

En date du 1er juillet, 100 592 personnes sont en attente d’un médecin de famille dans la province. Il s’agit d’une augmentation de 6 % par rapport à août 2021. Un Néo-Écossais sur dix n’a donc pas de médecin de famille dans la province.

La zone centrale de la province, qui inclut Halifax, est encore une fois l’endroit où le plus de Néo-Écossais sont en attente d’un médecin de famille. Il y a au total 38 567 résidents de cette zone qui ont leur nom sur la liste d’attente provinciale.

S’ajoutent à cela 29 122 résidents de la zone de l’ouest, 21 040 de la zone du nord et 11 862 de la zone de l’est.

Un autre record à prévoir

Le gouvernement Houston avait fait la promesse, aux dernières élections, d'améliorer le système de santé en Nouvelle-Écosse.

La ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse, Michelle Thompson, a néanmoins déclaré mardi ne pas être surprise de l'augmentation récente du nombre de personnes sur la liste d'attente pour un médecin de famille.

« Nous avons toujours dit que nous anticipions que la situation allait empirer avant de s’améliorer. » — Une citation de Michelle Thompson, ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse

Michelle Thompson s'attend également à ce que le nombre de Néo-Écossais sans médecin de famille augmente encore, notamment car de nombreux médecins se préparent à partir à la retraite.

La croissance démographique de la province est aussi responsable des nouvelles additions à la liste d’attente, selon la ministre.

On ne sait pas quand le nombre de personnes sur la liste d’attente pourrait commencer à diminuer, et Michelle Thompson ne veut pas s’avancer publiquement sur le sujet.

Je ne sais pas, je ne veux pas être celle qui dicte une date, mais je sens qu’on progresse , dit-elle. On a 95 nouveaux médecins de famille dans la province […] On va aussi continuer de travailler fort et de mener notre campagne de recrutement.

Churchill blâme le gouvernement Houston

Le nouveau chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill, pointe du doigt le parti conservateur d’être responsable.

Zach Churchill lors de son élection comme chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, le 9 juillet 2022 à Halifax. Photo : CBC / Michael Gorman

Le gouvernement Houston n’a fait que briser ses promesses de campagnes électorales importantes depuis qu’il s’est fait élire , dit-il.

La mauvaise gestion de ce dossier par le gouvernement fait en sorte que plus de gens que jamais sont livrés à eux-mêmes pour avoir accès à des soins de santé , ajoute-t-il.