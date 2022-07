Baisse du nombre de signalements de maltraitance juvénile aux T.N.-O.

L'impact social total des restrictions liées à la COVID-19 au territoire n'est pas encore clairement établi, mais les craintes que les fermetures des écoles ne se traduisent par une diminution du nombre de signalements des cas de maltraitance d'enfants semblent se confirmer dans les données récentes recueillies par le gouvernement ténois.

Ces signalements ont diminué entre octobre 2021 et mars 2022 par rapport aux années précédentes, et ont chuté de façon spectaculaire en janvier et février 2022.

Ces données figurent dans le dernier d'une série de rapports gouvernementaux visant à suivre les répercussions sociales des restrictions liées à la pandémie. Ces données donnent un aperçu de diverses problématiques, comme les mauvais traitements infligés aux enfants, la vente d'alcool et l'accès aux services de santé mentale, dans le but d'aider le gouvernement à déterminer où allouer les ressources et quels programmes prévoir.

Le rapport, publié lundi par un groupe de travail mis sur pied par le gouvernement en mai 2020, s’appuie sur des données récoltées entre janvier 2019 et avril 2022.

Depuis le début de la publication de ces rapports en décembre 2020, le groupe a prévenu que les données ne devaient pas être prises au pied de la lettre : moins de signalements de mauvais traitements envers les enfants ne signifie pas que moins d'enfants sont maltraités. Cela signifie simplement que les abus sont moins visibles.

Étant donné que les signalements de mauvais traitements envers les enfants peuvent être initiés par la fréquentation scolaire, le manque de fréquentation scolaire peut entraîner une diminution des signalements de mauvais traitements envers les enfants , notait le premier rapport, un avertissement répété dans tous les documents jusqu'ici.

Le dernier rapport indique que le groupe de travail observera avec intérêt si les gens commencent à signaler aux services de l'enfance et de la famille les jeunes et les enfants qui ne sont pas vaccinés.

La santé mentale et la consommation d’alcool scrutées

Une grande partie du rapport est consacrée aux données concernant la santé mentale, la consommation d'alcool et les dépendances.

Le nombre de personnes qui consultent les centres de santé en raison d'anxiété et de dépression a commencé à grimper presque dès le début de la pandémie, mais il est généralement plus faible depuis juin 2021.

Une file d'attente devant un magasin d'alcool à Yellowknife le 9 avril 2020. Les ventes d'alcool ont généralement augmenté depuis le début de la pandémie selon un nouveau rapport du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Walter Strong / CBC

Les hospitalisations pour des problèmes de santé mentale ont augmenté de 35 % en 2020-2021, par rapport à la moyenne des cas recensés entre 2015-2016 et 2019-2020.

En parallèle, les préoccupations concernant les maladies mentales non diagnostiquées ont commencé à augmenter en mai 2021 et ne se sont pas calmées.

Les appels à la Ligne d'aide des T.N.-O. ont également été beaucoup plus nombreux que d'habitude pendant la pandémie, et ce, jusqu'à présent en 2022.

Les ventes d'alcool ont généralement augmenté depuis avril 2020, mais elles pourraient revenir aux niveaux d'avant la pandémie, ce qui pourrait être dû au fait que davantage de personnes voyagent et achètent de l'alcool en dehors du territoire, ou pourrait refléter une diminution de la consommation , indique le rapport.

Violence familiale

Le nombre de personnes accédant aux refuges pour victimes de violence familiale a chuté de façon vertigineuse au cours des deux dernières années. Entre avril 2021 et mars 2022, 158 personnes ont accédé aux refuges, soit un nombre encore plus faible que l'année précédente, et deux fois moins que les 315 personnes qui ont accédé aux refuges en 2019-2020.

Selon le rapport, cette baisse pourrait être due à de nombreux facteurs, notamment à une réduction de la capacité des refuges, ou au fait qu'il pourrait être plus difficile pour les gens de quitter leur domicile pour accéder aux à leurs services. Cela pourrait également être dû au fait que les gens ont été plus isolés, ce qui signifie encore une fois que les signes d'abus pourraient être moins visibles.

Le rapport conclut qu'il peut être difficile de dire quelles conclusions peuvent être tirées de ces données, car elles portent sur une période relativement courte.

Il faut plus de temps et plus de données pour tirer des conclusions définitives et informer la planification et l'action à plus long terme , note le document.

Le gouvernement prévoit de poursuivre la compilation de ces données au fil du temps.

Avec les informations d'April Hudson